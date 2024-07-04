Заголовки здебільшого натякають, що класичні автомобілі є смертельними пастками, а сучасні технології безпеки набагато кращі. Відео, яке ви можете побачити у цій публікації, дає уявлення про деякі з цих краш-тестів.

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Чи безпечніші нові автомобілі, ніж старі: тестове відео шокує, але...

Вони вражають, оскільки кожен тест наочно демонструє, що старі автомобілі не витримують зіткнення, наражаючи на небезпеку водія та пасажирів. Але чи нові автомобілі безпечніші?

Старе авто проти сучасного під час краш-тесту: дивіться відео 4Drive Time

Безпека – поняття відносне, тому державні органи розробляють її певні стандарти. Які, зауважмо, змінюються, іноді з року в рік. Ніхто не сперечається, що новіші автомобілі під час тестів краще тримаються в аваріях, але є деякі фактори, про які кожен повинен знати.

По-перше, багато сучасних автомобілів набагато важчі. Тобто ретро-автомобілі здебільшого важили трохи менше, а маса автомобіля, що прискорюється, проти маси автомобіля, що рухається в протилежному напрямку, є вкрай важливим фактором впливу на рівень пошкоджень під час зіткнення.

Тобто ретро-автомобілі здебільшого важили трохи менше, а маса автомобіля, що прискорюється, проти маси автомобіля, що рухається в протилежному напрямку, є вкрай важливим фактором впливу на рівень пошкоджень під час зіткнення. По-друге, ми не знаємо напевно, в якому стані ці автомобілі. Звичайно, Chevrolet Bel Air 1959 року виблискує фарбою та хромом, але ми не знаємо, чи в такому ж стані рама, шасі тощо. Навіть якщо вони оригінальні, метал крихкий. Хотілося б більше контексту для цих краш-тестів, але ми не знаємо всіх деталей.

Звичайно, Chevrolet Bel Air 1959 року виблискує фарбою та хромом, але ми не знаємо, чи в такому ж стані рама, шасі тощо. Навіть якщо вони оригінальні, метал крихкий. Хотілося б більше контексту для цих краш-тестів, але ми не знаємо всіх деталей. По-третє, є фактор відвертання уваги. Найбезпечніше, що можна зробити на дорозі – це бути уважним. Тоді ймовірність потрапляння в аварію менша. Звичайно, хтось все одно може врізатися в вас, навіть якщо ви робите все правильно, але ваша уважність знижує ризик. Тим часом у сучасних автомобілях може бути багато чинників, що відвертають увагу – від сенсорних екранів до постійних звукових сигналів і сповіщень.

Отже, ми, безумовно, вдячні за інновації в галузі автомобільної безпеки. Але коли ви бачите подібні краш-тести, як у відео вище, варто тримати в голові повну картину.