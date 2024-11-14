Ілюзії випробовують ваш зір та розвивають інтелект, пише 24 Канал із посиланням на Daily Star. А саме ця цікава ще й тим, що вперто не дається дуже багатьом людям.
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Ілюзія про 2 обличчя: спробуйте, знайдіть їх на фото
Користувач aiexplainshorts опублікував у тіктоці відео з цією оптичною ілюзією, та розгорнув справжню дискусію.
- На перший погляд, на фото – чоловік з бородою і сумним виразом обличчя.
- Але умови задачі кажуть, що всередині зображення заховане обличчя іншої людини – злої.
Цю оптичну ілюзію досить важко розгледіти, і деяким людям потрібно до 10 хвилин, щоб побачити друге обличчя,
– мовиться у кліпі.
Розгадайте цю цікаву оптичну ілюзію з двома обличчями: дивіться відео aiexplainsshorts
У коментарях до цього хитрого відео думки користувачів кардинально розділилися:
- "Чорне коло зліва – це друге око божевільного обличчя".
- "Я зрозумів усе за 10 секунд".
- "Не бачу я тут жодного другого обличчя".
Що ж, у цьому випадку дійсно треба докласти зусиль та проявити латеральне мислення, яке використовує більш творчий та менш прямий підхід до проблеми. І тоді ви побачите, як дехто буквально "визирає з-за стіни".
Ось повне зображення ілюзії, тут видно "сумного чоловіка" / Ілюстрація Fresherslive
А ось це зображення допоможе вам побачити "злого чоловіка" / Ілюстрація Fresherslive