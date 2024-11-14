Иллюзии испытывают ваше зрение и развивают интеллект, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Star. А именно эта интересна еще и тем, что упорно не дается очень многим людям.
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Иллюзия о 2 лицах: попробуйте, найдите их на фото
Пользователь aiexplainshorts опубликовал в тиктоке видео с этой оптической иллюзией, и развернул настоящую дискуссию.
- На первый взгляд, на фото – человек с бородой и грустным выражением лица.
- Но условия задачи говорят, что внутри изображения спрятано лицо другого человека – злого.
Эту оптическую иллюзию довольно трудно разглядеть, и некоторым людям требуется до 10 минут, чтобы увидеть второе лицо,
– говорится в клипе.
Разгадайте эту интересную оптическую иллюзию с двумя лицами: смотрите видео aiexplainsshorts
В комментариях к этому хитрому видео мнения пользователей кардинально разделились:
- "Черный круг слева – это второй глаз сумасшедшего лица".
- "Я понял все за 10 секунд".
- "Не вижу я здесь никакого второго лица".
Что ж, в этом случае действительно надо приложить усилия и проявить латеральное мышление, которое использует более творческий и менее прямой подход к проблеме. И тогда вы увидите, как некто буквально "выглядывает из-за стены".
Вот полное изображение иллюзии, здесь видно "грустного мужчину" / Иллюстрация Fresherslive
А вот это изображение поможет вам увидеть "злого мужчину" / Иллюстрация Fresherslive