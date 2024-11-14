Запаморочлива оптична ілюзія з обличчями: люди часто шукають відповідь аж 10 хвилин

Розгадати цю оптичну ілюзію, що справді вражає уяву, нелегко. Статистика свідчить, що багато охочих витрачають до 10 хвилин, вдивляючись у це фото.

Ілюзії випробовують ваш зір та розвивають інтелект, пише 24 Канал із посиланням на Daily Star. А саме ця цікава ще й тим, що вперто не дається дуже багатьом людям.

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Ілюзія про 2 обличчя: спробуйте, знайдіть їх на фото

Користувач aiexplainshorts опублікував у тіктоці відео з цією оптичною ілюзією, та розгорнув справжню дискусію.

На перший погляд, на фото – чоловік з бородою і сумним виразом обличчя.

виразом обличчя. Але умови задачі кажуть, що всередині зображення заховане обличчя іншої людини – злої.

Цю оптичну ілюзію досить важко розгледіти, і деяким людям потрібно до 10 хвилин, щоб побачити друге обличчя,

– мовиться у кліпі.

треба затулити великим пальцем праве око і ніс "сумного чоловіка", і ще дужче сконцентруватися на зображенні. Тоді побачити "злого чоловіка" буде легше.

Розгадайте цю цікаву оптичну ілюзію з двома обличчями: дивіться відео aiexplainsshorts

У коментарях до цього хитрого відео думки користувачів кардинально розділилися:

"Чорне коло зліва – це друге око божевільного обличчя".

"Я зрозумів усе за 10 секунд".

"Не бачу я тут жодного другого обличчя".

Що ж, у цьому випадку дійсно треба докласти зусиль та проявити латеральне мислення, яке використовує більш творчий та менш прямий підхід до проблеми. І тоді ви побачите, як дехто буквально "визирає з-за стіни".



Ось повне зображення ілюзії, тут видно "сумного чоловіка" / Ілюстрація Fresherslive



А ось це зображення допоможе вам побачити "злого чоловіка" / Ілюстрація Fresherslive