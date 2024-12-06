Жителі Японії залюбки орендують автомобілі – але не їздять на них: у чому тут хитрість

Більшість людей, які орендують машини, мають просту мету – їм треба кудись доїхати. Але це не стосується японців – щонайменше певної їх частини.

Так, іноді автомобіль – це не спосіб пересування, а просто закритий від світу простір. 24 Канал із посиланням на The Verge розповідає докладніше про цю особливість Японії.

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Чому японці беруть автомобілі в оренду, але не їздять на них

Японський сервіс спільного користування автомобілями Orix давно про це знає: багато його клієнтів орендують автомобілі, але не їздять на них. Компанія переглянула записи про пробіг і виявила, що певна кількість авто повертається, не проїхавши жодної відстані.

Про це ж писали й у Times24, провідному провайдері послуг спільного використання автомобілів з понад 1,2 мільйона користувачів. Обидві компанії опитали своїх клієнтів, і виявили дещо несподіване.

Один з респондентів сказав, що орендував автомобіль, щоб подрімати або використовувати його як робоче місце.

Інша людина зберігала там сумки та інші речі.

А після землетрусу і цунамі 2011 року орендовані автомобілі масово використовували для підзарядки мобільних телефонів.

Іноді автомобіль – це не спосіб пересування, а просто закритий від світу простір / Фото freepik

Я взяв машину напрокат, щоб з'їсти їжу в коробках, яку купив у цілодобовому магазині, бо більше ніде було пообідати,

– розповів один 31-річний чоловік.

Інший зазначив, що оренда автомобіля для ночівлі є геть не поганою думкою, адже обійдеться всього у кілька сотень ієн, а це кілька доларів. І це дешевше, ніж готелі та навіть кіберкафе.

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Каршерінг справді популярний в Японії, автомобілі доступні і їх легко знайти. Клієнти можуть зарезервувати їх на кілька годин або на цілий день за допомогою смартфона.

Використання автомобіля як капсули для сну, телефонної будки чи навіть приватної студії для ютубу лише підкреслює, що основна функція послуги завжди залежить тільки від інтерпретації.