Видання "Автопілот" розповіло про хитрість, яка буцімто дозволить відкрити авто, якщо ви випадково забули ключі всередині. З її допомогою, запевняють у мережі, ви зможете потрапити до салону свого транспортного засобу, пише 24 Канал.
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Візьміть смартфон
Мережею шириться лайфхак. Запевняють, що ви зможете відкрити авто за допомогою смартфона. Що для цього слід зробити та чи ефективний цей метод? Почнімо з інструкції:
- Зателефонуйте тому, у кого запасні ключі. Зверніть увагу, що під час дзвінка вам необхідно бути поблизу автомобіля. Сам телефон має бути на відстані не більш як 30 сантиметрів від дверей.
- Попрохайте людину на дроті натиснути кнопку "Розблокування". Їй необхідно буде піднести запасні ключі до телефона та натиснути відповідну кнопку.
- Як розповідають користувачі мережі, двері можуть відкритись завдяки сигналу ключа через телефон.
Чи надійний цей метод? На перший погляд, відповідна хитрість викликає дуже багато запитань. І не дарма, адже в такому випадку викрадати чужі авто можна було б легше, ніж це роблять у бойовиках.
Блогер вщент розкритикував цей метод: дивіться відео
Один з блогерів makhirtech наголосив, що цей спосіб – справжня маячня. Адже телефонний дзвінок не передає радіохвилі, з допомогою яких і відбувається розблокування автомобіля. Тому ні в якому разі не ведіться на цю "хитрість".
База, основа, ґрунт – запасні ключі
Так-так, як би це банально не звучало, але найкращий спосіб у цій ситуації – запасні ключі. Головне – не носити їх разом з основними. Правда, ця порада не надто актуальна, якщо ви закрили авто далеко від дому. Особливо, коли мовиться про відрядження в інше місто.
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Так, метод зі смартфоном – повна маячня. Найкраще, що ви можете зробити, щоб не потрапити у неприємну ситуацію, – мати запасні ключі. Це надійний і перевірений спосіб потрапити в авто, якщо ви раптово закрили його.