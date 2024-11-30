Видання "Автопілот" розповіло про хитрість, яка буцімто дозволить відкрити авто, якщо ви випадково забули ключі всередині. З її допомогою, запевняють у мережі, ви зможете потрапити до салону свого транспортного засобу, пише 24 Канал.

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Візьміть смартфон

Мережею шириться лайфхак. Запевняють, що ви зможете відкрити авто за допомогою смартфона. Що для цього слід зробити та чи ефективний цей метод? Почнімо з інструкції:

Зателефонуйте тому, у кого запасні ключі. Зверніть увагу, що під час дзвінка вам необхідно бути поблизу автомобіля. Сам телефон має бути на відстані не більш як 30 сантиметрів від дверей. Попрохайте людину на дроті натиснути кнопку "Розблокування". Їй необхідно буде піднести запасні ключі до телефона та натиснути відповідну кнопку. Як розповідають користувачі мережі, двері можуть відкритись завдяки сигналу ключа через телефон.

Чи надійний цей метод? На перший погляд, відповідна хитрість викликає дуже багато запитань. І не дарма, адже в такому випадку викрадати чужі авто можна було б легше, ніж це роблять у бойовиках.

Блогер вщент розкритикував цей метод: дивіться відео

Один з блогерів makhirtech наголосив, що цей спосіб – справжня маячня. Адже телефонний дзвінок не передає радіохвилі, з допомогою яких і відбувається розблокування автомобіля. Тому ні в якому разі не ведіться на цю "хитрість".

База, основа, ґрунт – запасні ключі

Так-так, як би це банально не звучало, але найкращий спосіб у цій ситуації – запасні ключі. Головне – не носити їх разом з основними. Правда, ця порада не надто актуальна, якщо ви закрили авто далеко від дому. Особливо, коли мовиться про відрядження в інше місто.

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Так, метод зі смартфоном – повна маячня. Найкраще, що ви можете зробити, щоб не потрапити у неприємну ситуацію, – мати запасні ключі. Це надійний і перевірений спосіб потрапити в авто, якщо ви раптово закрили його.