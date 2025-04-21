Ці парфуми, кажуть, неможливо змити навіть у душі

У світі парфумерії є аромати швидкої дії, а є й такі, що буквально врізаються у вашу шкіру і залишаються з вами на довгі години. Саме таким є Orto Parisi Terroni.

Щонайменше, у цьому переконує у тіктоці експертка з pam.parfum, як зауважив 24 Канал. То що це за аромат такий?

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Orto Parisi Terroni – аромат, що залишиться з вами навіть у космосі

Парфум Terroni від Orto Parisi створює навколо людини густий та насичений шлейф, який, кажуть, неможливо змити навіть у душі. Його унікальна композиція поєднує петрикор (запах вологої землі після дощу), деревні ноти, густий дим і легкі квіткові акорди.

Цей аромат буквально пробирається вглиб шкіри та стає вашим невидимим, але відчутним супутником. Чому він настільки стійкий? Бо його створили за концепцією, яка передбачає, що парфум має не просто пахнути, а буквально ставати частиною вашого тіла.

Про аромат зі стійким і глибоким шлейфом: дивіться відео pam.parfum

Його насичений склад із землистими нотами, димом, зеленню та спеціями справді глибоко проникає в шкіру, і навіть один пшик аромату здатний створити шлейф, який відчуватимуть люди за кілька метрів.

Парфум так глибоко в'їдається у шкіру, що можна полетіти в космос і повернутися, а аромат все одно буде з вами,

– запевняє експертка у тіктоці.

Terroni – це вибір для сміливих чоловіків, які хочуть виділятися з натовпу і залишати після себе незабутній слід. Він не про легкість і свіжість, а про глибину, силу та характер. Це парфум для тих, хто хоче заявити про себе без слів.

Отже, якщо ви шукаєте аромат, який не просто тримається довго, а буквально стає частиною вашої аури – Orto Parisi Terroni скидається на ідеальний вибір.

До слова, як зазначено в презентації бренду, Orto Parisi створив італійський парфумер Алессандро Гуалтьєрі. Він черпає натхнення з природних елементів та людської анатомії, щоб формувати аромати з традиційних та інноваційних компонентів, які будуть передавати первісну енергію та силу.