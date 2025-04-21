Эти духи, говорят, невозможно смыть даже в душе

В мире парфюмерии есть ароматы быстрого действия, а есть и такие, которые буквально врезаются в вашу кожу и остаются с вами на долгие часы. Именно таким является Orto Parisi Terroni.

По меньшей мере, в этом убеждает в тиктоке эксперт из pam.parfum, как заметил 24 Канал. Так что это за аромат такой?

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Orto Parisi Terroni – аромат, что останется с вами даже в космосе

Парфюм Terroni от Orto Parisi создает вокруг человека густой и насыщенный шлейф, который, говорят, невозможно смыть даже в душе. Его уникальная композиция сочетает петрикор (запах влажной земли после дождя), древесные ноты, густой дым и легкие цветочные аккорды.

Этот аромат буквально пробирается вглубь кожи и становится вашим невидимым, но ощутимым спутником. Почему он настолько стойкий? Потому что его создали по концепции, которая предусматривает, что парфюм должен не просто пахнуть, а буквально становиться частью вашего тела.

Об аромате со стойким и глубоким шлейфом: смотрите видео pam.parfum

Его насыщенный состав с землистыми нотами, дымом, зеленью и специями действительно глубоко проникает в кожу, и даже один пшик аромата способен создать шлейф, который будут чувствовать люди за несколько метров.

Духи так глубоко въедаются в кожу, что можно улететь в космос и вернуться, а аромат все равно будет с вами,

– уверяет эксперт в тиктоке.

Terroni – это выбор для смелых мужчин, которые хотят выделяться из толпы и оставлять после себя незабываемый след. Он не про легкость и свежесть, а про глубину, силу и характер. Это парфюм для тех, кто хочет заявить о себе без слов.

Итак, если вы ищете аромат, который не просто держится долго, а буквально становится частью вашей ауры – Orto Parisi Terroni похож на идеальный выбор.

К слову, как указано в презентации бренда, Orto Parisi создал итальянский парфюмер Алессандро Гуалтьери. Он черпает вдохновение из природных элементов и человеческой анатомии, чтобы формировать ароматы из традиционных и инновационных компонентов, которые будут передавать первозданную энергию и силу.