Парфумована вода (EDP) містить до 40 – 50% ефірних олій та тримається від 6 до 8 годин. А от туалетна вода менш стійка, пахне тільки 4 – 5 годин. На що ще звернути увагу та які парфуми є топовими для стійкості – розповідає 24 Канал завдяки GQ.

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Як вибирати стійкі чоловічі парфуми

Окрім концентрації, тип нот також має значення: глибокі ноти, такі як амбра, сандал і мускус, тримаються довше, ніж легкі ноти, як-от цитрусові або трави.

також має значення: глибокі ноти, такі як амбра, сандал і мускус, тримаються довше, ніж легкі ноти, як-от цитрусові або трави. Тип шкіри ще має вплив, бо жирна шкіра краща для парфумів, ніж суха. Тобто якщо ваша шкіра сухіша, варто зволожити її кремом перед нанесенням парфумів.

ще має вплив, бо жирна шкіра краща для парфумів, ніж суха. Тобто якщо ваша шкіра сухіша, варто зволожити її кремом перед нанесенням парфумів. Важлива й техніка нанесення : пульсові точки, як зап'ястя і шия, та одяг допомагають закріпити аромат. Але уникайте розтирання, це може призвести до того, що парфуми швидше втратять інтенсивність.

: пульсові точки, як зап'ястя і шия, та одяг допомагають закріпити аромат. Але уникайте розтирання, це може призвести до того, що парфуми швидше втратять інтенсивність. І, звісно, якісні аромати з натуральними інгредієнтами тримаються довше. Для більшої стійкості обирайте деревні, димні або гурманські аромати.

Для швидкого тесту розпиліть парфуми та подивіться, як вони розкриваються: якщо все ще злегка відчутні через кілька годин – ви зробили правильний вибір.

5 стійких парфумів для чоловіків / Фото виробників

Ці чоловічі парфуми гарантують вам аромат протягом усього дня