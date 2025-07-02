Та, на жаль, втрачають розуміння важливості дечого значно простішого. 24 Канал із посиланням на New York Post розповість про це докладніше.

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Без цього ваша любов розвалиться – і це не те, про що ви подумали передовсім

Не секс, і навіть не глибокі розмови є наріжною рисою щасливих стосунків, а дещо значно простіше та водночас недооцінене у сучасному динамічному світі. Навіть експерти зі стосунків б'ють на сполох – бо пари забувають про важливість поцілунку.

Поки пари зациклюються на частоті сексу або регулярності спілкування, вони ігнорують один з найпотужніших показників довгострокового щастя – щирі та постійні поцілунки. Це може скидатися на дрібницю, але наслідки цього можуть бути серйознішими, ніж багато пар усвідомлюють.

Експертка з сексуальної освіти Марія Фрея каже, що поцілунок є "найбільш недооціненим інструментом у стосунках".

Коли ми перестаємо цілуватися механічно і дійсно зосереджуємося на цьому, навіть якщо це лише на кілька секунд, відбувається щось магічне,

– говорить Фрея.

Мозок тоді переходить з "режиму привітання" в "режим зв'язку". І ваша пара буквально стає для вас більш привабливою.

Не секс, і навіть не глибокі розмови є наріжною рисою щасливих стосунків – а щирі поцілунки / Фото teksomolika@freepik

Дослідження 2020 року показало, що частота поцілунків у парі є важливим показником задоволеності. Причім як сексуальним життям, так і стосунками загалом. Та попри це багато пар цілуються недостатньо.

Ще опитування 2011 року свідчило, що кожна п'ята пара, буває, не цілується протягом тижня. А двоє з п'яти одружених кажуть, що їхні поцілунки тривають лише 5 секунд і навіть менше.

Багато людей звинувачують у цьому всьому свій напружений графік. І це справді фактор, але може відбуватися й дещо значно глибше. Відсутність щирих поцілунків – це одна з перших ознак емоційної віддаленості.

Без цих ніжних моментів партнери можуть відчувати себе скоріше співмешканцями, а не коханцями. Поцілунки ж – це елемент спільної емоційної мови, яка підтримує близькість у стосунках.