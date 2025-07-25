На 24 Каналі ми зараз хочемо згадати, яким був Галк за життя та як досягав своїх неймовірних результатів. Секрету тут нема, два найважливіші ключі – це дієта та тренування, як пише Generation Iron.

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Дієта Галка Гогана: як харчувався зірка реслінгу?

Галк їв органічні продукти та не споживав цукру й алкоголю. Трохи більше як 15 років тому його організм відмовив, і він, "відчуваючи сильний біль і стаючи все старшим", змінив своє життя.

Раціон Гогана в основному містив білки та овочі. Він їв легкий сніданок і багато білків на обід та вечерю. До прикладу:

Сніданок – органічна кава, банан, чашка йогурту.

Обід – курка, стейк, сашимі, сирий тунець.

Вечеря – те саме, тільки з додаванням органічного печива.

Галк також пив воду, та переважно зі скляних пляшок.

Зауважмо, чоловікові довелося відмовитися від усіх продуктів і напоїв, які він споживав у часи реслінгу. Це вівсянка, смажені яйця і гамбургери з великою кількістю жиру. Тоді він це їв, бо мусив відновлювати всю енергію, яку спалював. Згодом же перейшов на низькокалорійні дієти.

Попри загалом здорове харчування та спосіб життя, Галк усе ж влаштовував собі "шахрайські дні". Він іноді проводив час зі своїми шанувальниками, та дозволяв собі картоплю фрі, безмолочне морозиво, шоколад, мигдальне молоко та ванільні сендвічі. Але Гоган казав, що після такого шахраювання потрібно було обов'язково йти в спортзал і "трохи попотіти".

Галк Гоган навіть у 70 років підкорював пляжі Флориди завдяки спорту і дієті / Фото з інстаграму hulkhogan

Тренувальна програма Гогана: які вправи полюбляв актор?

Фітнес-мета Галка була – мати гарний вигляд під час прогулянок по пляжу у Флориді, і щоб цей вигляд був кращим, ніж в усіх 35-річних хлопців, які гулятимуть поруч. Отже, навіть у 70 років Галк регулярно займався тренуваннями та кардіо.

Звісно, з роками довелося зменшити навантаження. Чоловік розділяв тиждень на дні для тренування різних груп м'язів. Іноді він брав вихідний у п'ятницю, щоб м'язи відновлювалися і росли. Загалом тиждень мав такий вигляд:

Понеділок – груди та спина.

Вівторок – багато кардіо, прес та плечі.

Середа – біцепси, трицепси та руки.

Четвер – ноги.

Серед вправ Галка – тренажери для розгинання ніг, для преса та для згинання рук (цей тренажер – його улюблений у домашньому спортзалі).

Також Гоган завжди казав, що важливо мати здоровий розум, оскільки він є серед ключів до здорового способу життя. Галк вважав, що важливо бути вдячним за все, що людина має.