Хто оплачує рахунок на першому побаченні у поколінні зумерів

Зумери мають своєрідні уявлення про соціальну динаміку. З іншого боку, дещо з вже традиційного вони також не відкидають.

Це покоління кинуло виклик багатьом парадигмам, але от щодо рахунків на побаченнях не все так просто. Докладніше про це розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.

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Що треба знати про зумерів та їхні рахунки на побаченнях

У робочому середовищі, наприклад, зумери створюють атмосферу, яка сприяє комфорту та відпочинку, що було майже немислимим до появи покоління зумерів. Навіть школам довелося пристосовуватися до їхніх звичок, наприклад, розуміти різні способи навчання, роз'яснювати важливість поваги до займенників, орієнтацій та інших особливостей особистості.

Однак є одна сфера, яка ще не змінилася або принаймні щодо якої нема чітких відповідей. Це оплата за рахунками.

Коли настає час першого побачення, кілька факторів сприяють виникненню почуття нервозності. Наприклад, здогадки про те, як піде чи не піде розмова, як потрібно одягатися, чи закінчиться вечір гарними спогадами тощо. Але з усього цього найбільш суперечливим і заплутаним моментом є той, коли приносять рахунок.

Чи повинен чоловік оплачувати його, щоб поважати традицію , чи вимога жінок щодо рівності передбачає, що ці витрати треба розділити?

, чи вимога жінок щодо рівності передбачає, що ці витрати треба розділити? Чи існує історичний борг із боку чоловіка, який зобов'язує його покривати такого роду витрати, чи жінки повинні скористатися цим моментом, щоб переступити через гендерну роль, яка для обох статей є досить некомфортною?

із боку чоловіка, який зобов'язує його покривати такого роду витрати, чи жінки повинні скористатися цим моментом, щоб переступити через гендерну роль, яка для обох статей є досить некомфортною? Якщо платить чоловік, чи зобов'язана жінка до чогось?

жінка до чогось? Якщо рахунок ділиться навпіл, чи значить це, що завжди треба робити саме так?

треба робити саме так? Що відбувається, коли один із пари заробляє краще?

краще? Чи означає поділ рахунку, що в усіх інших сферах буде рівність?

Зумери кинули виклик багатьом парадигмам, але от щодо рахунків на побаченнях не все так просто / Фото freepik

Всі ці питання виникають, вже коли ми думаємо, чи попросити термінал, чи давати готівку. І для багатьох цей напружений момент може стати вирішальним у розвитку стосунків. Зрештою, у зумерів, як і у двох попередніх поколінь, критерії того, хто оплачує рахунок, не є єдиними. Але традиції все ж переважають.

Покоління зумерів вважає, що рахунок має оплачувати чоловік. Принаймні так думає більшість із них, згідно з опитуванням Державного університету Фейєтвілля серед 552 гетеросексуальних студентів коледжу у штаті Північна Кароліна.

Результати дослідження показали, що молоді чоловіки платили за всі або більшість побачень приблизно в 90% випадків, тоді як жінки платили лише у 2% випадків. У 8% випадків рахунок ділили.

Що ж, єдиної відповіді на питання оплати рахунку не існує, але важливо розуміти, чи є розподіл витрат питанням справедливості, а чи контролю. І що домовленості в будь-якому випадку є спільними зусиллями та випливають з реальних можливостей кожного з партнерів у стосунках, заснованих на повазі й любові.