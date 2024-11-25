Это поколение бросило вызов многим парадигмам, но вот насчет счетов на свиданиях не все так просто. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Что надо знать о зуммерах и их счетах на свиданиях

В рабочей среде, например, зуммеры создают атмосферу, которая способствует комфорту и отдыху, что было почти немыслимым до появления поколения зуммеров. Даже школам пришлось приспосабливаться к их привычкам, например, понимать различные способы обучения, разъяснять важность уважения к местоимениям, ориентации и другим особенностям личности.

Однако есть одна сфера, которая еще не изменилась или по крайней мере по которой нет четких ответов. Это оплата по счетам.

Когда наступает время первого свидания, несколько факторов способствуют возникновению чувство нервозности. Например, догадки о том, как пойдет или не пойдет разговор, как нужно одеваться, закончится ли вечер хорошими воспоминаниями и тому подобное. Но из всего этого наиболее противоречивым и запутанным моментом является тот, когда приносят счет.

Должен ли мужчина оплачивать его, чтобы уважать традицию , или требование женщин о равенстве предполагает, что эти расходы надо разделить?

, или требование женщин о равенстве предполагает, что эти расходы надо разделить? Существует ли исторический долг со стороны мужчины, который обязывает его покрывать такого рода расходы, или женщины должны воспользоваться этим моментом, чтобы переступить через гендерную роль, которая для обоих полов является достаточно некомфортной?

со стороны мужчины, который обязывает его покрывать такого рода расходы, или женщины должны воспользоваться этим моментом, чтобы переступить через гендерную роль, которая для обоих полов является достаточно некомфортной? Если платит мужчина, обязана ли женщина к чему-то?

женщина к чему-то? Если счет делится пополам, значит ли это, что всегда надо делать именно так?

надо делать именно так? Что происходит, когда кто-то из пары зарабатывает лучше?

лучше? Означает ли это разделение счета, что во всех других сферах будет равенство?

Зумеры бросили вызов многим парадигмам, но вот насчет счетов на свиданиях не все так просто / Фото freepik

Все эти вопросы возникают, уже когда мы думаем, попросить терминал, или давать наличные. И для многих этот напряженный момент может стать решающим в развитии отношений. В конце концов, у зумеров, как и у двух предыдущих поколений, критерии того, кто оплачивает счет, не являются единственными. Но традиции все же преобладают.

Поколение зумеров считает, что счет должен оплачивать мужчина. По крайней мере так думает большинство из них, согласно опросу Государственного университета Фейетвилля среди 552 гетеросексуальных студентов колледжа в штате Северная Каролина.

Результаты исследования показали, что молодые мужчины платили за все или большинство свиданий примерно в 90% случаев, тогда как женщины платили только в 2% случаев. В 8% случаев счет делили.

Что ж, единого ответа на вопрос оплаты счета не существует, но важно понимать, является ли распределение расходов вопросом справедливости, или контроля. И что договоренности в любом случае являются совместными усилиями и вытекают из реальных возможностей каждого из партнеров в отношениях, основанных на уважении и любви.