Гаряча американка зібрала подруг, щоб добряче потрусити сідницями: відео вірусного танцю
Джерело:інстаграм Отем Ренае
А ми продовжуємо відкривати для себе нових красунь у мережі. Цього разу завітали до Отем Ренае в інстаграм, і були не на жарт здивовані.
Вона активно ділиться зі своїми прихильниками звабливим контентом. Не став винятком і цей раз. Так, Отем покликала двох своїх подруг, щоб разом зняти вірусний танок. Відео не на жарт розбурхало користувачів мережі.
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Дівчата добряче потрусили сідницями
Ми надто спізнились з цим трендом?
– спитала вона у своїх прихильників.
Отем Ренае знялась у вірусному ролику: дивіться відео
Якщо що, то кілька місяців тому цей танок був шалено популярний у мережі. І так, дівчата дійсно неабияк забарились, знімаючи цей ролик. Але кого це хвилює взагалі, якщо у кадрі такі красуні?
Власне, підписники Отем не вражені. Їм дуже і дуже подобається ролик. Про це свідчить не лише шалена кількість лайків, а й безліч коментарів, зокрема, компліментів. Традиційно залишаємо частину з них тут:
- "А можна мені всіх трьох, будь ласка?";
- "Люблю вас тут";
- "Дуже красиві та дуже сексуальні дівчата";
- "Ох, як же ж добре";
- "Надзвичайно спекотно";
- "Гарячі дівчата";
- "Я захоплююсь вами".
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Отем Ренае, хоч і спізнилась з трендовим роликом, це не завадило йому стати популярним. Якщо вагаєтесь, чи підписуватись на неї, то рекомендуємо погортати її інстаграм. Гарантуємо, вам сподобається її спокусливий контент.