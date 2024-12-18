Як зрозуміти, чи достатньо ви спите – і що робити, якщо ні

Є безліч досліджень по всьому світу, які наголошують, наскільки важливо висипатися і мати якісний сон. Але те, що ми про це знаємо, не є гарантією того, що ми це маємо.

Наш напружений ритм життя іноді призводить до того, що ми вирішуємо жертвувати сном. І тут з'являються ознаки, які не можна ігнорувати, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Ознаки поганої якості сну і недосипання

Справа не тільки в годинах. 8 годин сну – це не єдина мета, ми також повинні переконатися, що ці години якісні. Інакше ми будемо відчувати втому й мати труднощі з ясним мисленням.

За даними Фонду сну (Sleep Foundation), ознаки того, що ваш сон не є якісним і достатнім, такі:

Ви засинаєте понад 30 хвилин, після того як лягли.

Ви регулярно прокидаєтеся більш як раз протягом ночі.

І при цьому можете не спати до 20 хвилин чи більше не засинати.

Ви відчуваєте втому і розконцентрацію уваги протягом дня.

Ви відчуваєте, що вам потрібно більше кофеїну для бадьорості.

Ваша шкіра з прищами, очі набряклі, червоні, з темними колами.

Ви відчуваєте голод і тягу до нездорової їжі.

Ви відчуваєте більший стрес, злість або емоційну втому.

Ви маєте проблеми з безсонням.

Ви також можете відчувати сонливість протягом дня.

Наш напружений ритм життя іноді призводить до того, що ми жертвуємо сном – і дарма / Фото freepik

Як виправити неякісний сон

Іноді все, що потрібно зробити – це скоригувати свій спосіб життя і виробити корисні звички для кращої гігієни сну. Ці звички спрямовані не на збільшення тривалості сну, а на те, щоб допомогти вам краще спати та відпочивати.

Ось деякі з рекомендацій, які допоможуть:

Обмежте використання екранів та електронних пристроїв. Не користуйтеся екранами безпосередньо перед сном (електроніка порушує фізіологічні механізми сну і стимулює мозок) – принаймні за 30 хвилин.

та електронних пристроїв. Не користуйтеся екранами безпосередньо перед сном (електроніка порушує фізіологічні механізми сну і стимулює мозок) – принаймні за 30 хвилин. Сформуйте графік . Причім не тільки графік засинання, але й пробудження, і він повинен бути однаковим кожного дня, оскільки це допомагає вашому тілу і розуму підготуватися до повноцінного сну та енергійного прокидання.

. Причім не тільки графік засинання, але й пробудження, і він повинен бути однаковим кожного дня, оскільки це допомагає вашому тілу і розуму підготуватися до повноцінного сну та енергійного прокидання. Налаштуйте свій простір . Переконайтеся, що в кімнаті, де ви спите, темно, прохолодно (не холодно) і не надто шумно.

. Переконайтеся, що в кімнаті, де ви спите, темно, прохолодно (не холодно) і не надто шумно. Розслабтеся перед сном. Знайдіть заняття, які допоможуть вам розслабитися фізично і психологічно. Спробуйте почитати, помедитувати або зробити легку розтяжку.

перед сном. Знайдіть заняття, які допоможуть вам розслабитися фізично і психологічно. Спробуйте почитати, помедитувати або зробити легку розтяжку. Виходьте на сонячне світло вранці. Його вплив може допомогти вам почуватися бадьорішим, а також допомагає тренувати організм, щоб не спати вдень і засинати у відповідний час.

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