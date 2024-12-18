Як зрозуміти, чи достатньо ви спите – і що робити, якщо ні

18 грудня 2024, 14:21
Читать новость на русском
Автор: Едуард Хомченко

Є безліч досліджень по всьому світу, які наголошують, наскільки важливо висипатися і мати якісний сон. Але те, що ми про це знаємо, не є гарантією того, що ми це маємо.

Наш напружений ритм життя іноді призводить до того, що ми вирішуємо жертвувати сном. І тут з'являються ознаки, які не можна ігнорувати, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

Дивіться також О котрій годині лягати спати, щоб не бути зранку втомленим

Ознаки поганої якості сну і недосипання

Справа не тільки в годинах. 8 годин сну – це не єдина мета, ми також повинні переконатися, що ці години якісні. Інакше ми будемо відчувати втому й мати труднощі з ясним мисленням.

За даними Фонду сну (Sleep Foundation), ознаки того, що ваш сон не є якісним і достатнім, такі:

  • Ви засинаєте понад 30 хвилин, після того як лягли.
  • Ви регулярно прокидаєтеся більш як раз протягом ночі.
  • І при цьому можете не спати до 20 хвилин чи більше не засинати.
  • Ви відчуваєте втому і розконцентрацію уваги протягом дня.
  • Ви відчуваєте, що вам потрібно більше кофеїну для бадьорості.
  • Ваша шкіра з прищами, очі набряклі, червоні, з темними колами.
  • Ви відчуваєте голод і тягу до нездорової їжі.
  • Ви відчуваєте більший стрес, злість або емоційну втому.
  • Ви маєте проблеми з безсонням.
  • Ви також можете відчувати сонливість протягом дня.

Наш напружений ритм життя іноді призводить до того, що ми жертвуємо сном – і дарма / Фото freepik

Як виправити неякісний сон

Іноді все, що потрібно зробити – це скоригувати свій спосіб життя і виробити корисні звички для кращої гігієни сну. Ці звички спрямовані не на збільшення тривалості сну, а на те, щоб допомогти вам краще спати та відпочивати.

Ось деякі з рекомендацій, які допоможуть:

  • Обмежте використання екранів та електронних пристроїв. Не користуйтеся екранами безпосередньо перед сном (електроніка порушує фізіологічні механізми сну і стимулює мозок) – принаймні за 30 хвилин.
  • Сформуйте графік. Причім не тільки графік засинання, але й пробудження, і він повинен бути однаковим кожного дня, оскільки це допомагає вашому тілу і розуму підготуватися до повноцінного сну та енергійного прокидання.
  • Налаштуйте свій простір. Переконайтеся, що в кімнаті, де ви спите, темно, прохолодно (не холодно) і не надто шумно.
  • Розслабтеся перед сном. Знайдіть заняття, які допоможуть вам розслабитися фізично і психологічно. Спробуйте почитати, помедитувати або зробити легку розтяжку.
  • Виходьте на сонячне світло вранці. Його вплив може допомогти вам почуватися бадьорішим, а також допомагає тренувати організм, щоб не спати вдень і засинати у відповідний час.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.