І пам'ятати, що 7 – 8 годин сну є необхідними для людського організму. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає, чому це все важливо та коли ж потрібно лягати спати.

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Коли ж найкращий час для сну

Коли сідає сонце і настає темний час доби, наш метаболізм починає сповільнюватися, входить у фазу відпочинку, регенерації. Щоб видобути максимальну користь від відпочинку, лягати спати надто рано не треба, але й надто пізно не варто.

Рівень мелатоніну в нашому організмі підвищується десь приблизно з дев'ятої години вечора. Тому правильний час для засинання – між 21:30 і 23:00, принаймні в зимові місяці.

в нашому організмі підвищується десь приблизно з дев'ятої години вечора. Тому правильний час для засинання – між 21:30 і 23:00, принаймні в зимові місяці. Влітку ситуація змінюється: сонце довше світить, що зміщує оптимальний час для відходу до сну на проміжок 22:30 – 23:30.

Також слід знати, що кожен наш орган (кишківник, печінка, нирки тощо) має певний час протягом дня, коли функціонує максимально або мінімально. Для підтримки цього балансу важливий і сон, і сонячне світло, яке щоранку "вмикає" і синхронізує наш біологічний годинник.

Сон є необхідним для людського організму, але є питання – коли ж найкраще засинати? / Фото freepik

Саме тому найкраще для людини прокидатися під дією природного світла. І навпаки – ввечері вимикати всі джерела штучного світла, щоб засинати максимально природно.

Визначення часу, коли лягати спати, також пов'язане з правильним часом вечері – це період між 18:30 і 20:30. Або щонайменше за 1,5 – 2 години до сну, щоб організм міг запустити правильні процеси травлення.

це період між 18:30 і 20:30. Або щонайменше за 1,5 – 2 години до сну, щоб організм міг запустити правильні процеси травлення. Вечеря в пізній час, і якщо відразу після цього лягати спати, ставить організм у складне становище, адже під час сну метаболізм сповільнюється, і травна система, як і серце, працюють на мінімумі своїх можливостей.

Коротко кажучи, рано лягати спати – це завжди хороша ідея. Але фактично саме час вечері креслить шлях до ліжка.