Річ не лише в тім, щоб мати гарний вигляд за кермом. А в тому, щоб бути принцами, які мають високий статус. І тому ці елітні уроки водіння були необхідними для забезпечення їхньої безпеки під час публічних виходів у світ, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.

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Яку техніку водіння знають принци Гаррі та Вільям

Кажуть, що на відміну від стандартних уроків водіння, королівських братів навчили елітного маневру, який використовується силами безпеки та провідними гоночними професіоналами, під назвою J-Turn.

І хоча пересічному водієві навряд чи коли-небудь доведеться уникати ситуації з високими ставками, експерти Plates Express стверджують, що вивчити цю спеціальну техніку все ж варто.

Що таке J-подібний поворот і як він працює?

Експерти з водіння розповіли, як виконати цей точний маневр водіння:

Задній хід на швидкості – водій починає з прискорення заднім ходом, гарантуючи, що автомобіль рухається по прямій лінії.

– водій починає з прискорення заднім ходом, гарантуючи, що автомобіль рухається по прямій лінії. Різкий поворот керма – у потрібний момент водій швидко повертає кермо, одночасно відпускаючи педаль газу.

– у потрібний момент водій швидко повертає кермо, одночасно відпускаючи педаль газу. Обертання автомобіля – автомобіль повертається на 180 градусів, ефективно обертаючись обличчям вперед.

– автомобіль повертається на 180 градусів, ефективно обертаючись обличчям вперед. Прискорення для втечі – водій миттєво відновлює контроль і мчить у зворотному напрямку.

Як виконати J-Turn: дивіться відео

Які переваги цього маневру для пересічного водія?

Звичайний водій навряд чи стане жертвою засідки або буде змушений ухилятися від папараці. Але все ж варто навчитися керувати автомобілем у критичних ситуаціях, і це може навіть врятувати вам життя.

Ось чому розворот та інші просунуті техніки водіння можуть бути корисними для вас.

Покращене керування в екстрених ситуаціях

Вивчення цієї техніки та інших елітних маневрів може допомогти в екстрених ситуаціях. Експерти пояснюють: "Дорожньо-транспортні пригоди часто трапляються через нездатність водія швидко реагувати".

Хоча розворот є екстремальним маневром, навчившись керувати автомобілем на високій швидкості або на слизькій дорозі, ви зможете значно підвищити свою здатність уникати зіткнень,

– наголошують фахівці.

Кращий контроль у небезпечних ситуаціях

Слизькі дороги, несподівані перешкоди або навіть агресивні водії можуть наражати вас на небезпеку, а вивчення елітних навичок водіння, таких як контрольоване занесення та екстрена зміна смуги руху, допоможе вам бути спокійними за кермом у цих небезпечних умовах.

Захист від викрадення автомобіля або інцидентів, пов'язаних з агресією на дорозі

У великих містах світу зростає кількість викрадень автомобілів,

– пояснюють фахівці Plates Express.

Фахівці з безпеки підкреслюють, що вміння швидко втекти – без вагань – може мати вирішальне значення в ситуації, що загрожує життю.

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Покращення загальних навичок водіння

Навіть якщо вам ніколи не доведеться виконувати розворот, відпрацювання складних маневрів загострює ваші рефлекси і підвищує загальну обізнаність у водінні. А це, своєю чергою, призводить до безпечнішого водіння і кращого прийняття рішень на дорозі.