Короткий, але ефективний список чоловічих парфумів, які проєктують ознаки гарного смаку та осіннього духу, створив портал GQ. 24 Канал наводить цей список із 4 позицій.
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Добірка парфумів для осені 2024 чоловікам 20+
Нелегко знайти чоловічий аромат, який змусить хлопця у 20+ пахнути чоловіком із характером, не відмовляючись при цьому від молодості та крутості, яка характерна для них зараз. Щоб сформувати цей список, довелося врахувати:
- Ідеальне поєднання консервативності та веселощів, винятковості та прохолоди, яке не збільшить ваш вік і не змусить вас виглядати так, ніби ви вкрали улюблений аромат у батька.
- Теплий характер, який обволікає і заспокоює, а також, відповідно до сезону, здатний боротися з холодними температурами осені.
- Складність без перевантаження, щоб це були сміливі аромати, але не настільки інтенсивні, щоб спричиняти запаморочення.
- І, звісно, гарний смак, але не класичний, не нудний і не старомодний, а суміш вишуканості, сучасності, темпераменту та авангарду.
Найкращі осінні аромати для чоловіків 20+ / Фото виробників
З огляду на все це, маємо ось такий список:
- Kenzo Homme EDP. Божевілля бажання, доведене до екстремуму. Запрошення відправитися з бару в ліжко у хорошій компанії. Деревний, морський і захопливий аромат, підписаний генієм парфумерії Квентіном Бішем. Чуттєва інтерпретація шкіри, загартованої сонячними променями й відродженої пряними гранями в дизайні. Ноти: море, шкіра і пачулі.
- Парфумована вода Burberry Hero. Для молодих чоловіків з витонченим смаком. Пропозиція, повна чуттєвості з теплим ароматом, який подорожує з лісу в найзатишніші кімнати, збуджуючи близькість наших тіл. Потужне творіння британського бренду з нотами хвої, ладану, бензоїну, атласького кедра, а також гімалайського і вірджинського кедрів.
- Versace Eros Flame EDP. Парфуми з дивовижними контрастами, де найкращі інгредієнти збагачують і підсилюють один одного: гаряче і холодне, солодке і пряне, світло і тінь. Свіжі та соковиті італійські цитрусові зігріваються нотами мадагаскарського чорного перцю й огортаються ароматним диким розмарином. Інші ноти: чино, герань, троянда, ваніль, боби тонка, сандал, техаський кедр, пачулі й дубовий мох.
- Jean Paul Gaultier Scandal Pour Homme. Деревний, амбровий чоловічий аромат для широких мас. Зваблива солодкість і нестримна еротика. Хіт привабливості та гарного смаку, який відкривається нотами шавлії та мандарина, а потім швидко висихає до теплої бази з карамелі та бобів тонка. Ноти: мандарин, шавлія, карамель, боби тонка і ветівер.