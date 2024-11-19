Короткий, но эффективный список мужских духов, которые проектируют признаки хорошего вкуса и осеннего духа, создал портал GQ. 24 Канал приводит этот список из 4 позиций.

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Подборка духов для осени 2024 мужчинам 20+

Нелегко найти мужской аромат, который заставит парня в 20+ пахнуть мужчиной с характером, не отказываясь при этом от молодости и крутости, которая характерна для них сейчас. Чтобы сформировать этот список, пришлось учесть:

Идеальное сочетание консервативности и веселья, исключительности и прохлады, которое не увеличит ваш возраст и не заставит вас выглядеть так, будто вы украли любимый аромат у отца.

исключительности и прохлады, которое не увеличит ваш возраст и не заставит вас выглядеть так, будто вы украли любимый аромат у отца. Теплый характер, который обволакивает и успокаивает, а также, в соответствии с сезоном, способен бороться с холодными температурами осени.

который обволакивает и успокаивает, а также, в соответствии с сезоном, способен бороться с холодными температурами осени. Сложность без перегрузки, чтобы это были смелые ароматы, но не настолько интенсивные, чтобы вызывать головокружение.

чтобы это были смелые ароматы, но не настолько интенсивные, чтобы вызывать головокружение. И, конечно, хороший вкус, но не классический, не скучный и не старомодный, а смесь изысканности, современности, темперамента и авангарда.

Лучшие осенние ароматы для мужчин 20+ / Фото производителей

Учитывая все это, получаем вот такой список: