Про них у своєму відео в ютубі розповів "Кросятня". 24 Канал перекаже для вас думку блогера, за його ж словами, "помішаного на кросівках".

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Які моделі кросівок Adidas є хітами цього літа 2025 року?

Ці 5 моделей кросівок Adidas поєднують модний дизайн, комфорт і передові технології. Мовиться про OZMILLEN, FLOWBOOST, ADISTAR 3 (+ SPORTWEAR), RESPONSE SL та ADIZERO EVO SL. Далі про кожну пару докладніше.

Adidas OZMILLEN – це сучасна інтерпретація легендарних Ozweego з ретро-дизайном 90-х. Верх із вентилюючої сітки та вставками зі шкірозамінника – і вигляд має стильний, і забезпечує дихання. Піноматеріал AD+ гарантує м'якість і комфорт для щоденного носіння. Ціна від 3000 до 4000 гривень робить їх доступними, особливо з частими знижками.

– це сучасна інтерпретація легендарних Ozweego з ретро-дизайном 90-х. Верх із вентилюючої сітки та вставками зі шкірозамінника – і вигляд має стильний, і забезпечує дихання. Піноматеріал AD+ гарантує м'якість і комфорт для щоденного носіння. Ціна від 3000 до 4000 гривень робить їх доступними, особливо з частими знижками. Adidas FLOWBOOST – новинка з класичним трикутним дизайном. Завдяки легкому піноматеріалу Ultra Boost Light ці кросівки відчуваються невагомими, а м'яка підошва забезпечує комфорт для тривалих прогулянок. Верх із дихаючої сітки ідеальний для літа, хоча модель може бути завузькою для широкої стопи. Обмежену палітру кольорів компенсує ціна у 3000 до 4000 гривень.

Найкращі літні кросівки Adidas за доступною ціною: дивіться відео від "Кросятня"