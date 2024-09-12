Багатьом добре відомо, що вивчення астрології сповнене відтінків, які ми не можемо побачити неозброєним оком. У випадку з Овном досить значущим є те, що це перший знак Зодіаку.

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Як характеризують Овнів

Фахівці пов'язують це з тим, що люди, якими керує цей астрологічний знак, авантюрні і завжди готові до чергового завоювання. Це стосується не лише любовних стосунків, а й ширше (робоче життя, особисті виклики тощо). Чоловіки, яких прихищає знак, що починає колесо Зодіаку, як правило, сповнені ентузіазму і звикли брати ініціативу у свої руки, щоб не залежати від інших. Крім того, їм властива юнацька енергія, незалежно від того, на якому етапі життя вони перебувають. Це, безсумнівно, один з найвеселіших знаків зодіаку.

Овни відомі своєю імпульсивністю, відкритим і чесним проявом емоцій. Доповнюючи свою імпульсивність, вони швидко закохуються. З іншого боку, їм важко даються зобов'язання, вони втрачають терпіння та інтерес до людей і ситуацій.

Mandarino di Sicilia, Acqua di Parma



Mandarino di Sicilia, Acqua di Parma для Овнів / Колаж 24 Каналу, фото Wayhomestudio

Ідеальний аромат для носіння у найспекотніші дні. Ми вважаємо його одою цитрусовим, оскільки всі його верхні ноти – це суміш свіжих ароматів: мандарина, червоного апельсина, бергамота і лимона. Ідеальний штрих? М'ята – інгредієнт, який чудово поєднується з будь-яким ароматичним коктейлем, роблячи цей аромат молодіжним і миттєво зачаровує.

La Cordée, Moncler



La Cordée, Moncler для Овнів / Колаж 24 Каналу, фото Wayhomestudio

Це один з парфумів для чоловіків-Овнів, який, здається, був створений винятково для них. Свіжий, ароматний і цитрусовий, з відтінком кипариса, який славиться своєю довговічністю в нюховій піраміді. Інший зірковий інгредієнт – бергамот, який вирізняється своєю свіжістю та грайливістю. Цей аромат, як і ті, якими керує Овен, швидко закохає в себе будь-який ніс. Для любителів бергамоту цей парфум ідеальний.

Polo Blue Parfum, Ralph Lauren



Polo Blue Parfum, Ralph Lauren для Овнів / Колаж 24 Каналу, фото Wayhomestudio

На завершення парфумів для Овна ми пропонуємо ризиковану ставку, призначену для найбільш авантюрних та імпульсивних джентльменів. Аромат, який ми порівнюємо з американськими гірками за розмаїттям емоцій – ароматичних – які ми будемо відчувати. Цитрусові, спеції, деревина та смоли створюють пряно-молодіжний аромат, який водночас забезпечує більшу ароматичну глибину.

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Який би аромат ви не обрали, важливо, щоб він підкреслював вас, ваші сильні сторони. Тож гайда по парфум, який підходить саме вам.