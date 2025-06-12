Адже тут чимало нюансів – аромат може підкреслити харизму, впевненість, викликати романтичні асоціації тощо. А може ж не дати й нічого із цього. 24 Канал із посиланням на Fashionbeans розповість докладніше, як досягнути першого та уникнути другого.
Дивіться також Які обрати парфуми для чоловіків, щоб запах тримався весь день
Які чоловічі парфуми подобаються жінкам і дівчатам
А відповідь на це питання дуже проста – можна не думати надто довго, а передовсім обрати аромат, здатний викликати емоції та створювати незабутнє враження. І це, ясна річ, класика.
Отже, жінки цінують парфуми, які підкреслюють індивідуальність і стиль чоловіка, і, звісно, залишають приємний шлейф. Усі 5 ароматів, які ми пропонуємо нижче, одночасно не підійдуть кожному чоловіку, адже є ще такий фактор як хімія тіла. Але є майже 100% шансів, що один із них точно підійде.
Ось 5 чоловічих парфумів, які особливо подобаються жінкам / Дивіться фото виробників
- Creed Aventus. Цей розкішний аромат поєднує ноти ананаса, берези та мускусу. Жінки люблять його за свіжість і багатогранність, що асоціюється з успішним і впевненим чоловіком. Він ідеально підходить для вечірніх побачень.
- Dior Sauvage Eau de Parfum. З пряними нотами перцю, бергамота та амброксана, Sauvage створює мужній і чуттєвий шлейф. Жінки цінують його універсальність і стійкість, що робить аромат привабливим для будь-якої ситуації.
- Chanel Bleu de Chanel. Цей парфум із нотами кедра, сандалового дерева та цитрусів вважають класикою. Його свіжий, але теплий аромат викликає у жінок асоціації з елегантністю та доглянутістю.
- Tom Ford Oud Wood. З екзотичними нотами уда, сандала та амбри, цей аромат зачаровує глибиною. Жінки вважають його чуттєвим і загадковим, ідеальним для особливих моментів.
- Yves Saint Laurent La Nuit de l’Homme. З нотами лаванди, кедра та кардамону, цей парфум створює романтичну атмосферу. Жінки люблять його за м’якість і теплоту, що робить чоловіка привабливим і близьким.