Зірка аргентинського футболу відкрив для себе світ парфумерії, презентувавши парфумовану воду з власним прізвищем, пише GQ. Що ж, грати у футбол, як це вміє робити Мессі, доволі складно, але пахнути як він відтепер ми зможемо.

Дивіться також Для елегантності та тепла: 5 чоловічих парфумів, натхненних віскі

Суперзірка світового футболу презентувала новий парфум

Аргентинцю недостатньо бути талантом покоління, який назавжди вписав своє ім'я в історію футболу. Він продовжує залишати цікаві творіння по всьому світу, які дозволяють його шанувальникам тримати його ближче.

Коли недостатньо бачити Мессі на полі, ми завжди можемо взути пару кросівок adidas Samba з автографом Лео . Або, що тепер стало можливим, нанести на себе пару крапель нової парфумованої води Messi Eau de Parfum.

. Або, що тепер стало можливим, нанести на себе пару крапель нової парфумованої води Messi Eau de Parfum. Для знаменитості створити аромат зі своїм ім'ям не є чимось незвичайним. Тому ми радо вітаємо ще один хороший продукт на ринку. Виробнику вдалося "вловити скромну та потужну сутність" футболіста, тож це аромат для справжніх досягнень.

Я завжди мав пристрасть до ароматів, і я дуже радий, що створив свій власний аромат. Це дійсно унікальний і натхненний аромат, в персоналізованому флаконі та для всіх шанувальників у світі,

– сказав сам Мессі з цього приводу.

Messi Eau de Parfum переносить нас через свіжі ноти до емоційного стану, гідного чемпіона світу, який поза полем є звичайною людиною. І парфуми Мессі сприймають дуже серйозно на ринку, навіть поза межами його імені.

Презентація Messi Eau de Parfum: дивіться відео leomessi та messifragrances

Парфуми мають верхні ноти свіжого кардамону, яблучного листя та пряний відтінок кипариса. У середніх нотах домінує корінь орріса в гармонії з лавандовою есенцією і тонкими шкіряними акордами. Базові ноти – інтенсивна амброва фужерна фуга на основі вірджинського кедра, африканської ванілі та індонезійського пачулі. Така собі ольфакторна подорож навколо світу, яка відбиває глобальний вплив Мессі та силу аромату, який він створив.

Ця парфумована вода вже доступна на окремому сайті за ціною 3122 гривні за 100 мілілітрів. А незабаром обіцяють набір, що міститиме парфуми, гель та футляр для туалетної води за 84,95 євро.