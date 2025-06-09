У своєму відео "Мої 10 необхідних речей" він назвав взуття, яке ідеально підходить для аеропортів та подорожей. 24 Канал завдяки GQ розповість про це докладніше.

Дивіться також Таємниця чорних кросівок Зеленського розкрита: у мережі визначили улюблену пару президента

Я їх зараз ношу, насправді, – Паскаль показав своє взуття для мандрів

Для поїздки в аеропорт найкраще брати вбрання не за виглядом, а за зручністю. Щоб було практичним і простим (чоботи з БДСМ-підтекстом точно не підійдуть). Бо на контролі будете все знімати – не тільки верхній одяг, а й взуття.

Зірковий актор Педро Паскаль у відео на ютубі показав, яку пару обрав для себе.

Їх дуже легко носити, вони зручні. Коли ви їдете в аеропорт, вам доводиться проходити контроль безпеки, тому я люблю взуття, яке можна дуже швидко зняти та взути,

– каже актор.

Це взуття бренду Toms, і це еспадрильї з тканини, які часто можна побачити на пляжах і на вулицях влітку.

"Мої 10 необхідних речей" від Педро Паскаля: дивіться відео GQ México y Latinoamérica

Але вони не є єдиним варіантом. Паскаль для аеропортів та подорожей радить 3 види взуття:

Еспадрильї. Ідеальні для спекотної погоди, легкі, можна взути без шкарпеток (утім, врахуйте, що так ваші ноги торкатимуться підлоги, а в літаках буває холодно) і легко зняти на контролі в аеропорту. Вони також не будуть заважати під час польоту та поїздки до готелю.

Ідеальні для спекотної погоди, легкі, можна взути без шкарпеток (утім, врахуйте, що так ваші ноги торкатимуться підлоги, а в літаках буває холодно) і легко зняти на контролі в аеропорту. Вони також не будуть заважати під час польоту та поїздки до готелю. Мокасини. Паскаль шанує і їх, та ми бачили актора саме в них на Каннському кінофестивалі. Це класичне взуття, воно в тренді, його теж можна легко зняти та взути. До того ж воно більш елегантне, ніж еспадрильї, та більш офіційне. У сучасному варіанті модного стилю мокасини носять зі шкарпетками. Вони добре поєднуються з шортами, штанами та спортивним одягом.

Паскаль шанує і їх, та ми бачили актора саме в них на Каннському кінофестивалі. Це класичне взуття, воно в тренді, його теж можна легко зняти та взути. До того ж воно більш елегантне, ніж еспадрильї, та більш офіційне. У сучасному варіанті модного стилю мокасини носять зі шкарпетками. Вони добре поєднуються з шортами, штанами та спортивним одягом. Сліпони. Їх так само легко знімати та взувати, та, фактично, вони є незамінними для подорожей, оскільки ідеальні для тривалих прогулянок, комфортні на прохолоду, а ще й мають крутий вигляд. Чудово поєднуються і з формальним одягом, якщо це необхідно.

Педро Паскаль та його модний образ на Канському кінофестивалі / Фото зі сторінки papermagazine в інстаграмі