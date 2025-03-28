Педро Паскаль взув екстравагантні чоботи до стегна на прем'єру "Останніх із нас"

Другий сезон "Останніх із нас" незабаром вийде на HBO, але навряд чи в серіалі ми побачимо Педро Паскаля в такому образі, в якому він з'явився на прем'єру. Чоловічі чоботи до стегна – це не те, на що наважиться будь-хто.

Утім, Педро Паскаль давно став еталоном чоловічої моди. Відомий своїми ролями у "Грі престолів", "Мандалорці" та інших вдалих стрічках, 49-річний актор здійснює один стильовий переворот за іншим, і, схоже, почувається від цього дуже задоволеним. 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.

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Педро Паскаль і його сміливий образ у чоботах із БДСМ-підтекстом

24 березня в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра 2 сезону серіалу HBO "Останні з нас", в якому Паскаль грає головну роль разом з Беллою Рамзі. Природно, на червоній доріжці там був і сам актор.

Чилійсько-американська зірка вийшов перед фотографами у зухвалому образі з темно-синього і зеленого шотландського піджака на водолазку, заправлену в шкіряні штани. Але особливо вражала незвична пара взуття – чорні черевики до стегна.

Відомий своїм гострим відчуттям моди, Педро Паскаль взяв цей образ із зимової колекції Saint Laurent. На січневому показі осінь – зима 2025 – 2026 бренд представив серію силуетів з бездоганно скроєними широкими зручними костюмами. І всі моделі були взуті у високі шкіряні чоботи до стегна.

Паскаль давно став еталоном чоловічої моди й без проблем бере на себе сміливі образи / Фото з інстаграму thelastofus

Дещо з БДСМ-підтекстом, це взуття нагадує гумові чоботи, які використовують рибалки. А проте актор наважився розіграти цю сміливу карту, навіть був одним із перших, хто взув цю нову форму взуття, що останніми роками набуває все більшої популярності на чоловічих модних показах.

Стиль Педро Паскаля, яким за лаштунками керує його стилістка Жюлі Раголія, не перестає зачаровувати та бути предметом бурхливого обговорення в соціальних мережах. Його апломб сьогодні робить актора однією з найцікавіших особистостей чоловічого шоубізу.