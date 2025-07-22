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Gentleman Життя 76-річний пенсіонер повівся на "модель з інтернету": фінал історії шокував усіх
22 липня, 16:59
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76-річний пенсіонер повівся на "модель з інтернету": фінал історії шокував усіх

Едуард Хомченко
Основні тези
  • 76-річний бельгієць став жертвою шахрайства, повіривши, що у Франції на нього чекає відома модель, і переслав їй 25 тисяч фунтів.
  • З'ясувалося, що модель була фейком, а реальна жінка та її чоловік оприлюднили історію, щоб підвищити обізнаність про романтичні шахрайства.
  • Інтернет-користувачі засудили шахрайство та похвалили пару за поширення інформації для запобігання подібним випадкам у майбутньому.

На жаль, у сучасному світі з'являється все більше схем шахрайства. Так, пенсіонер проїхав 800 кілометрів задля зустрічі зі своєю "майбутньою дружиною". Втім, як з'ясувалось, він потрапив у центр скандалу з кетфішингом.

Мовиться про 76-річного бельгійця, котрий повірив, що у Франції на нього очікує "кохання свого життя", відома модель Софі Вузеланд, котрій, він був упевнений, чоловік надіслав 25 тисяч фунтів. Про цю повчальну історію розповідає 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Що сталось з пенсіонером?

Коли 76-річний Мішель приїхав до будинку у Сен-Жульєні, Франція, його зустрів чоловік вагітної моделі, Фаб'єн. Пенсіонер представився "майбутнім чоловіком" 38-річної жінки, на що господар будинку заявив: "Ну, я її нинішній чоловік".

Мішель був свято переконаний, що він спілкувався з Софі у вотсапі. Ба більше, під час їхнього листування чоловік переказав жінці 25 тисяч фунтів стерлінгів, вірячи, що допомагає їй.

Втім, як з'ясувалось з ролика, який опублікувало подружжя, щоб привернути увагу до романтичних шахрайств, за акаунтом Софі ховалась шахрайка. Вона видавала себе за віцеміс Франції 2007 року.

"Я думаю, вона зіграла зі мною брудну гру", – зазначив Мішель у ролику, після чого продемонстрував Фаб'єну повідомлення з вотсапу.

Моя дружина, ні, це фейкові акаунти. Треба бути дуже обережним, 
– наголосив чоловік Софі.

Фаб'єн виклав відео в інстаграмі, не розкриваючи особи чоловіка. Ролик він підписав так: "Мені дуже шкода цього чоловіка. Слідкуйте за фейковими акаунтами. Я ділюсь цим відео, щоб показати вам, що це правда, і щоб ви були пильними! Бережіть себе".

Подружжя виклало ролик, у якому спілкувалось з чоловіком: дивіться відео

Софі, котра чекає дитину від Фаб'єна, додала, що цей інцидент "болить моєму серцю".

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Як відреагували у мережі на ситуацію?

Користувачі соцмереж стурбовані тим, як чоловікові вдалось визначити адресу подружжя. Водночас вони похвалили пару за те, що вона продемонструвала ситуацію, щоб підвищити обізнаність.

  • "Браво за те, що ви зробили це відео для нас, щоб люди зрозуміли, що існує багато фейкових акаунтів, і що потрібно бути надзвичайно обережним", – зауважив один з користувачів.

  • Інший додав: "Бідна Софі, яка зараз вагітна. Тримаємо кулачки, щоб це більше не повторилося і все закінчилося добре".

  • "О, Боже, яка історія. Бідний джентльмен... Жахливо, що досі є люди, які обманюють інших", – зауважив ще один користувач.

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На жаль, нині потрапити на гачок шахраїв дуже і дуже просто. Тому ми закликаємо бути максимально обережними зі знайомствами у мережі. І точно ні в якому разі не варто надсилати кошти тим, кого ви навіть не бачили жодного разу.