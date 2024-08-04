Пентагон заплатив Двейну "Скелі" Джонсону за рекламу рекрутингу: чому тепер просить гроші назад

Армія США вклала 11 мільйонів доларів у рекламу, яка мала привабити призовників. Але вона дала зворотний ефект – радше зашкодила рекрутинговим зусиллям, і тепер, можливо, держава намагатиметься повернути свої гроші назад.

Дорога маркетингова угода з Об'єднаною футбольною лігою і Дуейном "Скелею" Джонсоном тепер не видається хорошою ідеєю. Внутрішні документи й листи, схоже, свідчать, що ця гучна угода не призвела до появи жодного нового рекрута в армії.

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Двейн "Скеля" Джонсон не зміг допомогти американській армії

На початку 2024 року армія США уклала угоду з футбольною лігою (UFL) та Двейном Джонсоном, що є світовою суперзіркою і власником цієї ліги. Але "Скеля", схоже, не виконав свою частину угоди.

Зараз американська армія переживає історичну кризу рекрутингу, а сучасні маркетингові стратегії, орієнтовані на рекламу на кабельному телебаченні, не працюють. Але армійські планувальники визнали, що зусилля і ресурси, витрачені на UFL і Джонсона, теж стали чистим негативом для рекрутингу.

Джонсон, за ідеєю, мав би підняти бренд армії, оскільки він є однією з найшанованіших знаменитостей у світі та має значний вплив у соціальних мережах (396 мільйонів підписників тільки в інстаграмі).

Армія оцінювала кожну публікацію "Скелі" в 1 мільйон доларів і очікувала на 5 таких публікацій. Але Джонсон зробив лише 2 пости.

Останній пост "Скелі" щодо армії був ще у квітні: ось відео з його інстаграму

Тепер армія хоче назад щонайменше 6 мільйонів доларів з витрачених 11. Хоча і незрозуміло, як це нарахували. Армія і Джонсон наразі відмовилися пояснювати ситуацію.

Зауважимо, не тільки цей рекламний проєкт армії США вважають провальним. Угода Національної гвардії з NASCAR на 88 мільйонів доларів теж не привела жодного нового рекрута.