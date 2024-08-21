Хлопець має лисину на маківці та довге волосся з боків. І на перший погляд не виглядав привабливо. Але барбер побачив у ньому дещо значно більше.

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25-річний Метт вирушив з Вірджинії до Гонолулу на Гаваях у пошуках поновлення впевненості у собі. Кем До, чарівник із ножицями з KingCuts, публікує у соцмережах відео приголомшливих перетворень, які він робить з різними хлопцями. У Кема понад 800 000 підписників, і Метт серед них. Побачене стимулювало його до цієї поїздки.

Відео з Меттом теж стало вірусним та набрало понад 900 000 лайків в інстаграмі. "Я зроблю з тебе красеня, брате", – пообіцяв Кем, і дотримався слова.

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Перетворення змусило Метта сяяти, тепер він виглядає свіжим і помолоділим, з акуратною зачіскою, яка хитро приховує його лисину.

Дуже важкий випадок для мене. Але результатом він дуже задоволений і повернув впевненість у собі,

– пише Кем у підписі до відео.

Користувачі інстаграму були приголомшені та в коментарях заявили, що трансформація була рятівною для хлопця. "Чорт забирай, скільки б Кем не брав, воно того варте", – підсумував один із шанувальників.