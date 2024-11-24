Завдяки хвату через руки, більшу частину роботи виконують поперекові м'язи, важливі для гарної постави та міцного торсу. Що це означає і чому робити підтягування важливо, навіть одне, розповідає 24 Канал із посиланням на Best Life.

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Що означає, якщо ви не можете підтягуватися

Міцний корпус має вирішальне значення для мобільності та стабільності. Нахилитися, щоб взутись, обернутися, щоб подивитися назад, сидіти на стільці або просто стояти на місці – ці та інші повсякденні дії залежать від вашого хребта. Ви навіть не звертаєте на них увагу – поки вони не стануть важкими або болючими, каже Гарвардський інститут здоров'я.

Якщо ви не можете зробити жодного підтягування, це може свідчити про те, що ваша сила або рухливість можуть бути обмежені. І це є лакмусовим папірцем, який показує, що час звернути ретельнішу увагу на ваше тіло.

Підтягування вимагає поєднання сили верхньої частини тіла, стабільності м'язів і сили хвату, а також належної рухливості плечей.

Відсутність здатності виконувати підтягування може свідчити про слабкі поперекові, ромбовидні м'язи, недостатнє залучення м'язів корпусу або силу хвата.

Це також може вказувати на склад тіла, оскільки підтягування вимагає підняття власної ваги проти сили тяжіння.

А проте нездатність підтягуватися не означає, що ви непридатні – це просто вказує на те, на чому слід зосередитися у вправах.

Міцний корпус має вирішальне значення для мобільності та стабільності / Фото master1305@freepik

Чому варто регулярно підтягуватися

Є багато переваг, серед яких сильніші біцепси, сила хвату, постава, рельєфні м'язи та багато іншого. Також є переваги ментального характеру. Дослідження показують, що регулярні тренування також впливають на когнітивне та психічне здоров'я, допомагаючи запобігти погіршенню.

Заняття силовими вправами стимулюють вивільнення ендорфінів, природних ліфтерів настрою в організмі. Це не тільки зменшує симптоми тривоги та депресії, але й покращує когнітивні функції, зокрема й серед людей похилого віку.

Отже, якщо ви хочете попрацювати з підтягуванням, робіть ось як:

Візьміться за перекладину міцним хватом, долоні в сторони.

Задійте лопатки, тягнучи їх вниз і назад.

Почніть рух, потягнувши лікті вниз, щоб підняти тіло.

Прагніть дістати підборіддям перекладину, не вигинаючи спину надмірно.

Контрольовано опускайтеся вниз, виконуючи одне повторення.

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