Благодаря хвату через руки, большую часть работы выполняют поясничные мышцы, важные для хорошей осанки и крепкого торса. Что это значит и почему делать подтягивания важно, даже одно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Best Life.

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Что означает, если вы не можете подтягиваться

Крепкий корпус имеет решающее значение для мобильности и стабильности. Наклониться, чтобы обуться, обернуться, чтобы посмотреть назад, сидеть на стуле или просто стоять на месте – эти и другие повседневные действия зависят от вашего позвоночника. Вы даже не обращаете на них внимание – пока они не станут тяжелыми или болезненными, говорит Гарвардский институт здоровья.

Если вы не можете сделать ни одного подтягивания, это может свидетельствовать, что ваша сила или подвижность могут быть ограничены. И это является лакмусовой бумажкой, который показывает, что время обратить более тщательное внимание на ваше тело.

Подтягивания требует сочетания силы верхней части тела, стабильности мышц и силы хвата, а также надлежащей подвижности плеч.

Отсутствие способности выполнять подтягивания может свидетельствовать о слабых поясничных, ромбовидных мышцах, недостаточном задействовании мышц корпуса или силе хвата.

Это также может указывать на состав тела, поскольку подтягивание требует поднятия собственного веса против силы тяжести.

Однако неспособность подтягиваться не означает, что вы непригодны – это просто указывает на то, на чем следует сосредоточиться в упражнениях.

Крепкий корпус имеет решающее значение для мобильности и стабильности / Фото master1305@freepik

Почему стоит регулярно подтягиваться

Есть много преимуществ, среди которых сильные бицепсы, сила хвата, осанка, рельефные мышцы и многое другое. Также есть преимущества ментального характера. Исследования показывают, что регулярные тренировки также влияют на когнитивное и психическое здоровье, помогая предотвратить ухудшения.

Занятия силовыми упражнениями стимулируют высвобождение эндорфинов, естественных лифтеров настроения в организме. Это не только уменьшает симптомы тревоги и депрессии, но и улучшает когнитивные функции, в том числе и среди пожилых людей.

Итак, если вы хотите поработать с подтягиваниями, делайте вот как:

Возьмитесь за перекладину крепким хватом, ладони в стороны.

Задействуйте лопатки, тяните их вниз и назад.

Начните движение, потянув локти вниз, чтобы поднять тело.

Стремитесь достать подбородком перекладину, не выгибая спину чрезмерно.

Контролируемо опускайтесь вниз, выполняя одно повторение.

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