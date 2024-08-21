Пивовар і власник пабу сподівається зробити з цих людей зірок. І це справді можливо – майбутній календар вже набув неабиякої популярності в мережі.

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Шанувальників пива перетворили на моделей для календаря

42-річний Олександр Клаус – власник пивоварні та пабу Bierblume у місті Герліц, що в німецькій Саксонії. І він вирішив попросити своїх 11 найвідданіших відвідувачів зняти кофтинки. Це було потрібно, щоб чоловік втілив свою ідею, висловлену місяць тому.

Ідея прийшла до нас із дружиною за пивом. Я хотів подати гарний приклад. Тому я одразу ж організував фотографа, написав своїм постійним клієнтам, і справу було зроблено,

– згадує Клаус.

До чоловіка приїхали навіть любителі пива з Дрездена, і вони були в захваті від ідеї. Фотосесію зробили в старому місті Герліца, а головними декораціями слугували церква Святого Петра, поліцейський фургон і сам паб.

Власник пабу сподівається зробити зі своїх відданих відвідувачів зірок / Фото Alexander Klaus

Усі, хто брав участь, робили це добровільно, і мм було дуже весело. Шанувальники пива оголили свої "добре сформовані пивні животи" перед об'єктивом камери – так, щоб їх було добре видно. Причім рівно як чоловіки, так і жінки.

Мовилося про пивний живіт. Ніхто нічого не ставив під сумнів. Проєкт не був про те, щоб підкреслити тіло. А про те, щоб розважитися,

– каже власник пабу.

Клаус розповів, що фотографії будуть опубліковані в календарі пивних животів, який вийде накладом 250 примірників. Скільки він коштуватиме – поки не відомо, бо надрукують його лиш наприкінці вересня.

11 найвідданіших відвідувачів пабу зняли кофтинки заради пивного календаря / Фото Alexander Klaus

Але достеменно відомо, що відвідувачі зможуть побачити його в туристичному інформаційному центрі Герліца. А виручені гроші передадуть на якусь добру справу.