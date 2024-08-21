Пивовар и владелец паба надеется сделать из этих людей звезд. И это действительно возможно – будущий календарь уже приобрел заметную популярность в сети.

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Поклонников пива превратили в модели для календаря

42-летний Александр Клаус – владелец пивоварни и паба Bierblume в городе Герлиц, что в немецкой Саксонии. И он решил попросить своих 11 самых преданных посетителей снять кофточки. Это было нужно, чтобы мужчина воплотил свою идею, высказанную месяц назад.

Идея пришла к нам с женой за пивом. Я хотел подать хороший пример. Поэтому я сразу же организовал фотографа, написал своим постоянным клиентам, и дело было сделано,

– вспоминает Клаус.

К мужчине приехали даже любители пива из Дрездена, и они были в восторге от идеи. Фотосессию сделали в старом городе Герлица, а главными декорациями служили церковь Святого Петра, полицейский фургон и сам паб.

Владелец паба надеется сделать из своих преданных посетителей звезд / Фото Alexander Klaus

Все, кто принимал участие, делали это добровольно, и мм было очень весело. Поклонники пива обнажили свои "хорошо сформированные пивные животы" перед объективом камеры – так, чтобы их было хорошо видно. Причем ровно как мужчины, так и женщины.

Речь шла о пивном животе. Никто ничего не ставил под сомнение. Проект не был о том, чтобы подчеркнуть тело. А о том, чтобы развлечься,

– говорит владелец паба.

Клаус рассказал, что фотографии будут опубликованы в календаре пивных животов, который выйдет тиражом 250 экземпляров. Сколько он будет стоить – пока не известно, потому что напечатают его только в конце сентября.

11 самых преданных посетителей паба сняли кофточки ради пивного календаря / Фото Alexander Klaus

Но точно известно, что посетители смогут увидеть его в туристическом информационном центре Герлица. А вырученные деньги передадут на какое-то доброе дело.