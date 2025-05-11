Яка позиція планки найпопулярніша, а яка – найефективніша

Ця вправа – планка – дуже часто є у тренувальних програмах спортсменів і не тільки. Її вважають основою для інших різних вправ з власною вагою.

А все тому, що планка допомагає зміцнити одразу кілька частин тіла. Але яка позиція є найефективнішою? Відповідь має 24 Канал завдяки Marca.

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Як планку виконують найчастіше

Стандартна планка на прямих руках і планка на передпліччях – це найпопулярніші позиції.

Ось як виконують планку на прямих руках: встаньте в упор для відтискання, упріться носками ніг і руками в підлогу. Ваше тіло має формувати пряму лінію, і ви повинні утримувати цю позицію протягом бажаного часу, зберігаючи шию в нейтральному положенні під час виконання вправи.

встаньте в упор для відтискання, упріться носками ніг і руками в підлогу. Ваше тіло має формувати пряму лінію, і ви повинні утримувати цю позицію протягом бажаного часу, зберігаючи шию в нейтральному положенні під час виконання вправи. А ось як виконувати планку на передпліччях: також станьте у традиційне положення для відтискання, зігніть руки в ліктях і упріться передпліччями в підлогу. Переконайтеся, що ваше тіло утворює пряму лінію від стоп до голови. Затримайте цей рух на потрібний час, а якщо не виходить – спробуйте менший інтервал, як-от у 10 секунд.

Планка – важлива вправа, яка допомагає зміцнити одразу кілька частин тіла / Фото freepik

Яка позиція планки найефективніша

Обидві планки корисні для вашого тіла, оскільки допомагають зміцнити кілька зон, задіюючи різні м'язи.

Планка на прямих руках залучає трицепс і грудні м'язи, тому вона є найулюбленішою вправою для тих, хто хоче зміцнити верхню частину тіла.

руках залучає трицепс і грудні м'язи, тому вона є найулюбленішою вправою для тих, хто хоче зміцнити верхню частину тіла. А планка на передпліччях допомагає зміцнити поперечний м'яз живота і краще підходить для тих, хто тренує прес.

Тобто обирайте ту, яка відповідатиме вашій меті.

Вам також цікаво буде дізнатися про відтискання – класичну вправу, яка є складною і вимагає терпіння, але яка за ефективністю, мабуть, перевершує усі інші. Зауважте, що відтискатися треба певну кількість разів – у середньому мовиться про 20 – 25 відтискань. Але ця кількість може варіюватися – залежно від вашого віку, досвіду тренувань, фітнес-цілей та поточного фізичного стану.