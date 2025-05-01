І, власне, як зробити цю перевірку, застосувавши правильну техніку? 24 Канал із посиланням на GQ напише про це докладно.

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Залежно від вашого віку, скільки разів треба відтискатися

Відтискання – класична вправа, яку всі знають. Вона складна і вимагає терпіння, але навряд чи якась інша вправа є настільки ж ефективною.

Відтискання задіюють кілька груп м'язів одночасно, якщо ви виконуєте їх із правильною технікою. А ще ця вправа – крутий тест, щоб дізнатися, чи справді ви в хорошій фізичній формі.

Більшість із нас, мабуть, намагалися перевірити, скільки відтискань зможуть зробити поспіль – чи то в спортзалі, чи то для розваги. І більшість із нас натрапляла на сувору реальність – ця кількість часто виявляється набагато меншою, ніж хотілося.

Але це не має вас розчаровувати – це означає хіба те, що завжди є куди покращувати свій результат. А проте не завадить дізнатися, скільки відтискань повинна робити людина, щоб справедливо вважати себе у формі.

Відтискання необхідні для перевірки нашої фізичної форми у будь-якому віці / Фото freepik

Тут мають значення вік, досвід тренувань, фітнес-цілі та поточний фізичний стан. У середньому 20 – 25 відтискань мали б бути досяжними, хоча й ця кількість може варіюватися. Дослідження ж показують таку доцільну кількість, залежно від віку:

Від 17 до 19 років – від 19 до 34 відтискань.

Від 20 до 29 років – від 17 до 29.

Від 30 до 39 років – від 13 до 24.

Від 40 до 49 років – від 11 до 20.

Від 50 до 59 років – від 9 до 17.

І від 60 до 65 років – від 6 до 16 відтискань.

Допустимі різні варіації при цьому. Можна розбити сеанс відтискань на менші блоки або полегшити вправу, обравши відтискання на колінах. Більш важливо, щоб ви завжди звертали увагу на правильні техніку та темп, щоб уникнути травм.

Ви теоретично можете відтискатися щодня, але розумно було б планувати тренування так, щоб вони відповідали вашим цілям і вподобанням. Не менш важливо звернути увагу на правильну поставу. Тіло має працювати як єдине ціле, спина має залишатися прямою, а центр тіла завжди має бути задіяний.