Какая позиция планки самая популярная, а какая – самая эффективная
- Планка – важное упражнение, которое помогает укрепить сразу несколько частей тела.
- Самые известные его виды – планка на прямых руках и планка на предплечьях.
- Как их выполнять и какая является более эффективной – далее в статье.
Это упражнение – планка – очень часто встречается в тренировочных программах спортсменов и не только. Его считают основой для других различных упражнений с собственным весом.
А все потому, что планка помогает укрепить сразу несколько частей тела. Но какая позиция является самой эффективной? Ответ дает 24 Канал благодаря Marca.
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Как планку выполняют чаще всего
Стандартная планка на прямых руках и планка на предплечьях – это самые популярные позиции.
- Вот как выполняют планку на прямых руках: встаньте в упор для отжимания, упритесь носками ног и руками в пол. Ваше тело должно формировать прямую линию, и вы должны удерживать эту позицию в течение желаемого времени, сохраняя шею в нейтральном положении во время выполнения упражнения.
- А вот как выполнять планку на предплечьях: также станьте в традиционное положение для отжиманий, согните руки в локтях и упритесь предплечьями в пол. Убедитесь, что ваше тело образует прямую линию от стоп к голове. Задержите это движение на нужное время, а если не получается – попробуйте меньший интервал, например в 10 секунд.
Какая позиция планки самая эффективная
Обе планки полезны для вашего тела, поскольку помогают укрепить несколько зон, задействуя различные мышцы.
- Планка на прямых руках задействует трицепс и грудные мышцы, поэтому она является самым любимым упражнением для тех, кто хочет укрепить верхнюю часть тела.
- А планка на предплечьях помогает укрепить поперечную мышцу живота и лучше подходит для тех, кто тренирует пресс.
То есть выбирайте ту, которая будет соответствовать вашей цели.
Вам также интересно будет узнать о отжиманиях – классическом упражнении, которое является сложным и требует терпения, но которое по эффективности, пожалуй, превосходит все остальные. Заметьте, что отжиматься надо определенное количество раз – в среднем речь о 20 – 25 отжиманиях. Но это количество может варьироваться – зависимости от вашего возраста, опыта тренировок, фитнес-целей и текущего физического состояния.