LinkedIn як новий Tinder: дані про флірт у мережі для професійних контактів шокують

Коли ви сидите на LinkedIn, кожен, хто подивиться на ваш екран, подумає, що ви шукаєте роботу. Або ви можете спокійно сидіти на роботі, дивитися на свій акаунт і розповідати босу, що ви контактуєте з новими клієнтами у мережі професійних зв'язків.

А насправді при цьому ви шукаєте собі половинку. Простіше кажучи – фліртуєте, як робили б це у Tinder, власне, призначеному для знайомств додатку.

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LinkedIn – це новий Tinder

Згідно з нещодавнім дослідженням, близько 91% користувачів LinkedIn хоча б раз отримували непристойні повідомлення або повідомлення з ознаками флірту. При цьому, зауважмо, LinkedIn – це платформа для налагодження контактів, а не для знайомств.

Але на LinkedIn є люди, які використовують цей інструмент для того, для чого він насправді не призначений. Хоча технічно й офіційно LinkedIn у жоден спосіб не повинен бути новим Tinder.

LinkedIn – платформа для робочих контактів, а не для знайомств, але... / Фото kues1@freepik

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Тобто надсилати жінці повідомлення через LinkedIn так, ніби ви щойно знайшли собі половинку – це неправильно. Якщо ви там щойно познайомилися – добре, але це не означає, що ви знайшли пару.

Кумедно, що моя скринька наповнюється повідомленнями від хлопців, які хочуть переспати, а не від людей, які хочуть налагодити зв'язки,

– каже одна з учасниць дослідження, у якому опитували 1000 жінок, зареєстрованих в LinkedIn.

І хоча переважна більшість жінок намагається з гумором сприймати ці незграбні підкати, важливо підкреслити, що багато хто був змушений припинити користуватися LinkedIn через випадкових "переслідувачів".

У мене було занадто багато випадків, коли люди перетинали межу. Це незручно, тому я вирішила зробити перерву в роботі з LinkedIn,

– розповіла інша користувачка.

Отже, Tinder має залишатися Tinder, а LinkedIn – LinkedIn. І зовсім інша справа, якщо ви зв'язуєтеся і робочі стосунки призводять до кави, а звідти – до іскри для чогось більшого. Тож фліртуйте, не плутаючи додатки.