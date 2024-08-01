А на самом деле при этом вы ищете себе половинку. Проще говоря – флиртуете, как делали бы это в Tinder, собственно, предназначенном для знакомств приложении.

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LinkedIn – это новый Tinder

Согласно недавнему исследованию, около 91% пользователей LinkedIn хотя бы раз получали непристойные сообщения или сообщения с признаками флирта. При этом, заметим, LinkedIn – это платформа для налаживания контактов, а не для знакомств.

Но на LinkedIn есть люди, которые используют этот инструмент для того, для чего он на самом деле не предназначен. Хотя технически и официально LinkedIn никоим образом не должен быть новым Tinder.

LinkedIn – платформа для рабочих контактов, а не для знакомств, однако... / Фото kues1@freepik

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То есть отправлять женщине сообщение через LinkedIn так, словно вы только что нашли себе половинку – это неправильно. Если вы там только что познакомились – хорошо, но это не значит, что вы нашли пару.

Забавно, что мой ящик наполняется сообщениями от парней, которые хотят переспать, а не от людей, которые хотят наладить связи,

– говорит одна из участниц исследования, в котором опрашивали 1000 женщин, зарегистрированных в LinkedIn.

И хотя подавляющее большинство женщин пытается с юмором воспринимать эти неуклюжие подкаты, важно подчеркнуть, что многие были вынуждены прекратить пользоваться LinkedIn из-за случайных "преследователей".

У меня было слишком много случаев, когда люди пересекали границу. Это неудобно, поэтому я решила сделать перерыв в работе с LinkedIn,

– рассказала другая пользовательница.

Итак, Tinder должен оставаться Tinder, а LinkedIn – LinkedIn. І совсем другое дело, если вы связываетесь и рабочие отношения приводят к кофе, а оттуда – к искре для чего-то большего. Так что флиртуйте, не путая приложения.