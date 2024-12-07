Playboy назвав "античоловіка року": з результатом ніхто не сперечатиметься

До канцлера Німеччини Олафа Шольца чимало запитань є не лише від українців. Опитування свідчить про те, що він дратує навіть своїх земляків.

Німецький Playboy опублікував результати опитування. Вони продемонстрували, що Олаф Шольц – античоловік року, пише 24 Канал.

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Отримав на горіхи не лише Шольц

Звернімо увагу, що найдужче перепало саме політика. У списку "найбільш дратівливих чоловіків року" вони переважають. Так, на першу позицію потрапив Олаф Шольц з 35% голосів, а за ним ідуть федеральний міністр економіки Роберт Хабек з 31% та Крістіан Лінднер з 28%. Цікаво, що опитування провели за тиждень до розпаду коаліції "Світлофор".

Цікаво, що кандидат на посаду канцлера Фрідріх Мерц потрапив відразу до двох рейтингів Playboy. Він – п'ятий серед найбільш дратівливих чоловіків року з 23% голосів. А ще він посів першу сходинку в питанні, хто матиме найбільший вплив на новий 2025 рік. Його кандидатуру озвучили 17% респондентів.

Перше місце за Тоні Кроосом

Ясна річ, що респонденти вибирали також чоловіка року. До першої десятки тут не потрапив жоден політик. Натомість першу сходинку посів спортсмен. Мовиться про футболіста Тоні Крооса.

Тоні Кроос – чоловік року / Фото з інстаграму Крооса

Через пів року після завершення ним кар'єри, 17% респондентів віддали свій голос за колишнього гравця мадридського "Реала" та збірної Німеччини.

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Друга сходинку за чемпіоном світу з баскетболу Деннісом Шредером. Його підтримали 10 відсотків респондентів. А от "бронза" у національного футбольного тренера Юліана Нагельсманна з 9,5 відсотками.