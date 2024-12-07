Немецкий Playboy опубликовал результаты опроса. Они продемонстрировали, что Олаф Шольц – антимужчина года, пишет 24 Канал.

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Получил на орехи не только Шольц

Обратим внимание, что больше всего досталось именно политику. В списке "самых раздражающих мужчин года" они преобладают. Так, на первую позицию попал Олаф Шольц с 35% голосов, а за ним следуют федеральный министр экономики Роберт Хабек с 31% и Кристиан Линднер з 28%. Интересно, что опрос провели за неделю до распада коалиции "Светофор".

Интересно, что кандидат на должность канцлера Фридрих Мерц попал сразу в два рейтинга Playboy. Он – пятый среди самых раздражающих мужчин года с 23% голосов. А еще он занял первую строчку в вопросе, кто будет иметь наибольшее влияние на новый 2025 год. Его кандидатуру озвучили 17% респондентов.

Первое место за Тони Кроосом

Понятное дело, что респонденты выбирали также мужчину года. В первую десятку здесь не попал ни один политик. Зато первую строчку занял спортсмен. Речь идет о футболисте Тони Кроосе.

Тони Кроос – мужчина года / Фото из инстаграма Крооса

Через полгода после завершения им карьеры, 17% респондентов отдали свой голос за бывшего игрока мадридского "Реала" и сборной Германии.

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Вторая строчку за чемпионом мира по баскетболу Деннисом Шредером. Его поддержали 10 процентов респондентов. А вот "бронза" у национального футбольного тренера Юлиана Нагельсманна с 9,5 процентами.