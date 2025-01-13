У своєму відео в тіктоці Кесс пояснила, що її клієнтка хотіла з'ясувати, чи зраджував її чоловік. І застосувала оригінальний інструмент, як зауважив 24 Канал із посиланням на New York Post.

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Дружина використала бонусну програму супермаркету, щоб викрити чоловіка-зрадника

Подружжя жило у Квінсленді, в Австралії. При цьому чоловік почав часто їздити до Нового Південного Уельсу, щоб начебто відвідати родину, що раніше він робив рідко.

Що ж, жінка вирішила, що благовірний щось задумав. І спочатку перевірила спільні банківські рахунки. Там вона знайшла транзакції з австралійського продуктового магазину Coles і будівельного Bunnings.

Але до них не було прив'язано конкретних місць, тому дружина не могла нічого довести. Тоді детективка порадила їй перевірити, чи є у них спільні бонусні рахунки, такі як Everyday Rewards або Flybuys.

У подружжя справді був обліковий запис на Flybuys, тож жінка відкрила додаток і побачила всі транзакції. Покупки були із локацією кожного магазину, і виявилося, що вони розташовані у передмісті Квінсленду, де живе колишня подруга чоловіка.

Жінка хотіла з'ясувати, чи зраджував її чоловік, і знайшла цікавий спосіб: дивіться відео venusinvestigations

У своєму дописі в тіктоці Кесс пожартувала:

10 доларів у вашому магазині, але дуже дороге розлучення.

У коментарях глядачі ділилися власними історіями, як дізналися про таємні справи своїх партнерів. На кшталт:

Я дізналася, що мій тепер уже колишній чоловік купив презервативи й дитячі речі в Big W, коли шукала транзакцію на своєму акаунті Everyday Rewards. Та у нас немає дітей.

Кесс, до слова, керує Venus Investigations, жіночим детективним бізнесом, який надає такі послуги, як перевірка біографій, мобільне спостереження та глибоке занурення в соцмережі, щоб допомогти жінкам відчути себе більш впевненими в особистому житті.