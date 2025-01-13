В своем видео в тиктоке Кэсс объяснила, что ее клиентка хотела выяснить, изменял ли ей муж. И применила оригинальный инструмент, как заметил 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Жена использовала бонусную программу супермаркета, чтобы разоблачить мужа-изменщика

Супруги жили в Квинсленде, в Австралии. При этом муж начал часто ездить в Новый Южный Уэльс, чтобы якобы навестить семью, что раньше он делал редко.

Что ж, женщина решила, что благоверный что-то задумал. И сначала проверила совместные банковские счета. Там она нашла транзакции из австралийского продуктового магазина Coles и строительного Bunnings.

Но к ним не было привязано конкретных мест, поэтому жена не могла ничего доказать. Тогда детектив посоветовала ей проверить, есть ли у них общие бонусные счета, такие как Everyday Rewards или Flybuys.

У супругов действительно была учетная запись на Flybuys, поэтому женщина открыла приложение и увидела все транзакции. Покупки были с локацией каждого магазина, и оказалось, что они расположены в пригороде Квинсленда, где живет бывшая подруга мужа.

Жена хотела выяснить, изменял ли ее муж, и нашла интересный способ: смотрите видео venusinvestigations

В своей заметке в тиктоке Кэсс пошутила:

10 долларов в вашем магазине, но очень дорогой развод.

В комментариях зрители делились собственными историями, как узнали о тайных делах своих партнеров. Например:

Я узнала, что мой теперь уже бывший муж купил презервативы и детские вещи в Big W, когда искала транзакцию на своем аккаунте Everyday Rewards. Но у нас нет детей.

Кэсс, к слову, руководит Venus Investigations, женским детективным бизнесом, который предоставляет такие услуги, как проверка биографий, мобильное наблюдение и глубокое погружение в соцсети, чтобы помочь женщинам почувствовать себя более уверенными в личной жизни.