Однак є способи запобігти похміллю або мінімізувати його наслідки, стверджує vonavino у тіктоці. 24 Канал переказує її прості, але дієві поради.

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Прості хаки проти похмілля, які змінять ваше життя після вечірки

Щоб уникнути ранкового похмілля, найкраще почати з профілактики, щоб запобігти йому, а не боротися з наслідками. А це означає дотримуватись кількох простих правил ще під час вживання алкоголю.

Перше і головне – пийте достатньо води. Алкоголь сприяє зневодненню, яке й стає основною причиною поганого самопочуття. Тому дотримуйтесь такого принципу: келих алкоголю – склянка води.

Алкоголь сприяє зневодненню, яке й стає основною причиною поганого самопочуття. Тому дотримуйтесь такого принципу: келих алкоголю – склянка води. Другий важливий крок – це вживання сорбентів. Перед, під час та після вечірки використовуйте ентеросорбенти: це може бути будь-що з добре відомого вам, тобто активоване вугілля, ентеросгель, атоксил і так далі. Вони допоможуть нейтралізувати токсини, які утворюються під час розщеплення алкоголю.

І не забудьте випити ще води, багато води й неодмінно перед сном.

Простий план дій, щоб вас не здолало похмілля: дивіться відео vonavino

Що ж, а якщо все ж ви пропустили ці рекомендації та так сталося, що вже прокинулися з нерадісними відчуттями, не біда – важливо почати день з правильних дій:

Одразу згадайте перший пункт і пийте багато води, щоб відновити водний баланс.

Далі прийміть контрастний душ для покращення кровообігу.

А також щільно поснідайте – жирна їжа, як-от бургер, може дати організму енергію.

Але якщо ваш стан критичний, ви відчуваєте себе "мертвим", то найкращим варіантом у такій ситуації буде звернутися до лікаря. Він за допомогою крапельниці швидко приведе вас до тями.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.

До речі, і на цьому окремо експертка у своєму відео наголосила, що похмілля зазвичай виникає не від вина, а від надмірної кількості міцного алкоголю чи коктейлів. Тому – вживайте алкоголь для задоволення, а не заради ефекту.