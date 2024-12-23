Ба більше, досі ми вважали, що надмірне перебування перед екраном має більше негативних наслідків, ніж позитивних. Але це не зовсім так, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

Дивіться також Психологи розповіли, як нарешті подолати свого внутрішнього критика

Що треба насправді робити для покращення пам'яті

На думку експерта з лінгвістики Гела Макдональда, щоденний серфінг в інтернеті (звісно, у правильних межах) може навіть допомогти нам із нашою пам'яттю.

У дослідженні, опублікованому в Scientific Reports, проаналізовано понад 36 000 людей і зв'язок між епізодичною пам'яттю (спогадами про минулі події) та використанням інтернету. І от ті, хто казав, що витрачає більше часу на серфінг, також і краще виконували тести на епізодичну пам'ять!

Наприклад, вони запам'ятовували список слів одразу після того, як почули їх, і повторювали через деякий час після цього. Як можна пояснити цю перевагу тих, хто користується інтернетом щодня?

Дослідження виявило, що серфінг в інтернеті може навіть допомогти нам із нашою пам'яттю / Фото wavebreakmedia_micro@freepik

Користувачі з більшою ймовірністю пам'ятають, як вони здобули певну інформацію, ніж запам'ятовують саму інформацію, що дозволяє їм простежити цей шлях у майбутньому, коли їм знову знадобиться інформація,

– каже Макдональд.

І саме ця "транзактивна" природа пов'язана з нейронними шляхами, пов'язаними з епізодичною пам'яттю, і "зміцнює їх, що призводить до поліпшення когнітивних функцій у цій сфері з часом", як зазначено у дослідженні.

Зрозуміло, що день, проведений за переглядом відео в тіктоці або інстаграмі, не допоможе поліпшити пам'ять. Але відповідальне використання мережі – пошук інформації, читання і реальне використання всіх її цінностей – може мати певні переваги.