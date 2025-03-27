27 березня, 22:24
Цей скандинавський трюк допоможе вам спати довше і краще
Основні тези
- Скандинавський метод рекомендує спати на окремих матрацах для покращення якості сну.
- Що ще радить цей метод і для чого – докладно у статті.
Повноцінний нічний сон є критично необхідним. Та висипатися іноді не так просто, і розслабитися та відпочити не вдається.
Для того, щоб цього уникнути, пропонуємо вам познайомитися з одним скандинавським трюком. 24 Канал описує його завдяки GQ.
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Що таке скандинавський метод сну і як він працює
Цього методу дотримуються жителі країн Скандинавії, щоб набагато краще висипатися й уникати безсоння. І це, ймовірно, одна з причин, чому ці країни вважають найщасливішими у світі.
Метод містить декілька простих у виконанні дій, які допомагають поліпшити якість сну. Ось про що мовиться:
- Спіть на окремих матрацах, якщо ви у стосунках і живете разом. Саме не в окремих ліжках, а на двох матрацах, які можуть стояти й поруч – але це не має бути спільний матрац. Кожен матрац повинен відповідати конкретним потребам кожної людини, щоб вони могли спати набагато комфортніше, без необхідності спати окремо. Крім того, це дозволяє кожній людині регулювати температуру, використовуючи менше або більше ковдр за потребою, а рух одного не так сильно впливає на іншого.
- Провітрюйте постільну білизну на відкритому повітрі. Тобто варто виносити ковдри, простирадла та подушки на вулицю на кілька годин раз на тиждень. Або в прохолодне провітрюване приміщення. Це допоможе видалити вологу, запахи та бактерії, а також зробить ваше ліжко знову свіжим.
- Відкривайте вікна. Цей крок, який здається простим, але має багато переваг. Відкриті вікна в кімнаті, де ви спите, запускають туди свіже повітря, роблять прохолоднішу температуру, коли ви лягаєте спати, що є одним з елементів, які допомагають вам спати краще і якісніше. Не обов'язково спати з відкритими вікнами, але варто відчиняти їх на кілька годин вдень і давати повітрю поциркулювати.
- Зробіть перерву для прогулянки. Те, що ви робите протягом дня, також може вплинути на якість вашого нічного сну, тому скандинавський метод рекомендує робити перерви, навіть якщо це лише 20 хвилин, коли ви можете вийти надвір і трохи порухатися. А ще й радить пити каву під час прогулянки.