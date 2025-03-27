Этот скандинавский трюк поможет вам спать дольше и лучше

Полноценный ночной сон является критически необходимым. Но высыпаться иногда не так просто, и расслабиться и отдохнуть не удается.

Для того, чтобы этого избежать, предлагаем вам познакомиться с одним скандинавским трюком. 24 Канал описывает его благодаря GQ.

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Что такое скандинавский метод сна и как он работает

Этого метода придерживаются жители стран Скандинавии, чтобы гораздо лучше высыпаться и избегать бессонницы. И это, вероятно, одна из причин, почему эти страны считают самыми счастливыми в мире.

Метод содержит несколько простых в выполнении действий, которые помогают улучшить качество сна. Вот о чем речь:

Скандинавский метод сна – что это и какие имеет преимущества / Фото gstockstudio@vecteezy