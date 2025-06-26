Через ці 5 помилок ваші тренування стали удвічі менш ефективними

Ви можете дуже наполегливо тренуватися, але майже цілком марно. А все через кілька звичок, які зводять нанівець ефект від ваших вправ.

Якщо ви плануєте зменшити відсоток жиру, зберегти м’язи, покращити фігуру – потрібно уникати цих помилкових дій. 24 Канал завдяки GQ розповість про них докладніше.

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Якщо ваші тренування не працюють, пошукайте у своїх діях ці 5 помилок

Помилка перша – нічого не їсти після тренування. Буває, людина думає: "О, я спалив калорії на тренуванні, але якщо зараз поїм, то не схудну". Але це не так працює. Якраз перші 30 – 60 хвилин після тренування є ідеальним часом для поповнення запасів білків і вуглеводів. У цей час м'язи відновлюються, і якщо не дати організму поживи, метаболізм лише страждатиме.

Буває, людина думає: "О, я спалив калорії на тренуванні, але якщо зараз поїм, то не схудну". Але це не так працює. Якраз перші 30 – 60 хвилин після тренування є ідеальним часом для поповнення запасів білків і вуглеводів. У цей час м'язи відновлюються, і якщо не дати організму поживи, метаболізм лише страждатиме. Помилка друга – жертвувати сном. Часті недоспані ночі заради тренувань не сприяють формуванню гарного тіла. Річ у тім, що тренування для організму корисні, але все ж вони є стресом. А для відновлення потрібен гормон росту, який виділяється під час сну. Якщо продовжувати тренуватися за нестачі сну, мозок розпізнає в цьому небезпеку, що може призвести до накопичення жиру, зокрема й на животі.

Є щонайменше 5 фатальних помилок, які вдвічі зменшують ефект від вправ / Фото DrazenZigic@freepik