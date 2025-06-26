6 июля, 13:43
Из-за этих 5 ошибок ваши тренировки стали вдвое менее эффективными
Основні тези
- После тренировки важно есть для восстановления мышц, а недосыпание может вызвать накопление жира из-за стресса.
- Также повторение одинаковых упражнений без изменения программы снижает эффективность тренировок. Об этих и других ошибках подробно в статье.
Вы можете очень упорно тренироваться, но почти полностью зря. А все из-за нескольких привычек, которые сводят на нет эффект от ваших упражнений.
Если вы планируете уменьшить процент жира, сохранить мышцы, улучшить фигуру – нужно избегать этих ошибочных действий. 24 Канал благодаря GQ расскажет о них подробнее.
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Если ваши тренировки не работают, поищите в своих действиях эти 5 ошибок
- Ошибка первая – ничего не есть после тренировки. Бывает, человек думает: "О, я сжег калории на тренировке, но если сейчас поем, то не похудею". Но это не так работает. Как раз первые 30 – 60 минут после тренировки являются идеальным временем для пополнения запасов белков и углеводов. В это время мышцы восстанавливаются, и если не дать организму пищи, метаболизм будет только страдать.
- Ошибка вторая – жертвовать сном. Частые недоспанные ночи ради тренировок не способствуют формированию красивого тела. Дело в том, что тренировки для организма полезны, но все же они являются стрессом. А для восстановления нужен гормон роста, который выделяется во время сна. Если продолжать тренироваться при недостатке сна, мозг распознает в этом опасность, что может привести к накоплению жира, в том числе и на животе.
- Ошибка третья – тренироваться без разминок. Они необходимы. Пропуск разминки перед тренировкой ограничивает диапазон движения мышц и суставов, повышает риск травм, затрудняет эффективную стимуляцию мышц и замедляет восстановление. Так же разминка после тренировки важна – она помогает вывести молочную кислоту, улучшает лимфатическую циркуляцию, способствует восстановлению и повышает гибкость.
- Ошибка четвертая – повторение одинаковой программы. Например, это ежедневно бегать одинаковую дистанцию с одинаковой скоростью. Или делать один набор силовых упражнений с одинаковой интенсивностью и количеством повторов. Настойчивость – это круто, но при таких условиях эффект от тренировок снижается, потому что тело просто адаптируется. Без изменения программы прогресс остановится. Без прогрессивной перегрузки роста мышц и уменьшения жира не будет.
- И ошибка пятая – слепая вера в кардио натощак. Это хорошая стратегия сжигания жира, но ее недостаточно. А еще и высокий риск потери мышц и изменений в метаболизме. Постоянное кардио натощак без других методов может привести к снижению базового метаболизма, вызвать гормональный дисбаланс и более серьезные проблемы.