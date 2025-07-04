Але ви зможете заощадити гроші, знаючи та застосовуючи кілька психологічних стратегій. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про них докладніше.

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Ось 5 психологічних стратегій для економії грошей

Так, вам доведеться змінити свою споживчу поведінку. Але ні, зазнавати при цьому обмежень ви не муситимете. Для цього треба лише трохи обдурити наш мозок, який любить швидкі винагороди, а не довгострокові цілі. І ось як це зробити:

Дайте своєму рахунку ім'я. Це не обов'язково має бути Іван чи Наталя, але рахунок з назвою "Щоденні витрати" або "Резерв" навряд чи когось мотивує. Виберіть щось цільове – простіше, як "Подорож до Карпат", або складніше, як "На квартиру мрії". У такий спосіб ви пов'язуєте абстрактне заощадження з конкретним образом. Це активує ділянки мозку, які відповідають за емоції. А саме вони стимулюють нас досягти мети.

Це не обов'язково має бути Іван чи Наталя, але рахунок з назвою "Щоденні витрати" або "Резерв" навряд чи когось мотивує. Виберіть щось цільове – простіше, як "Подорож до Карпат", або складніше, як "На квартиру мрії". У такий спосіб ви пов'язуєте абстрактне заощадження з конкретним образом. Це активує ділянки мозку, які відповідають за емоції. А саме вони стимулюють нас досягти мети. Спочатку заплатіть собі. Багато хто відкладає за залишковим принципом – от що в кінці місяця недовитратили, те й у скарбничку. Тільки-от це зазвичай небагато. Краще на початку місяця відставляти для себе фіксовану суму. Так ви також обдурюєте мозок і робите заощадження пріоритетом.

Ви зможете заощадити, застосовуючи кілька психологічних стратегій / Фото wdnld@vecteezy