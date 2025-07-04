Але ви зможете заощадити гроші, знаючи та застосовуючи кілька психологічних стратегій. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про них докладніше.
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Ось 5 психологічних стратегій для економії грошей
Так, вам доведеться змінити свою споживчу поведінку. Але ні, зазнавати при цьому обмежень ви не муситимете. Для цього треба лише трохи обдурити наш мозок, який любить швидкі винагороди, а не довгострокові цілі. І ось як це зробити:
- Дайте своєму рахунку ім'я. Це не обов'язково має бути Іван чи Наталя, але рахунок з назвою "Щоденні витрати" або "Резерв" навряд чи когось мотивує. Виберіть щось цільове – простіше, як "Подорож до Карпат", або складніше, як "На квартиру мрії". У такий спосіб ви пов'язуєте абстрактне заощадження з конкретним образом. Це активує ділянки мозку, які відповідають за емоції. А саме вони стимулюють нас досягти мети.
- Спочатку заплатіть собі. Багато хто відкладає за залишковим принципом – от що в кінці місяця недовитратили, те й у скарбничку. Тільки-от це зазвичай небагато. Краще на початку місяця відставляти для себе фіксовану суму. Так ви також обдурюєте мозок і робите заощадження пріоритетом.
Ви зможете заощадити, застосовуючи кілька психологічних стратегій / Фото wdnld@vecteezy
- Робіть покупки за списком і в навушниках. Інакше ви продовжуватимете купувати в супермаркеті більше, ніж планували. Бо ви втомлені та поспішаєте, або вас спокушають спеціальні пропозиції, нові товари, звуки та запахи. Вас спеціально провокують на спонтанні покупки – ігноруйте це з чітким списком та улюбленою музикою.
- Почекайте, перш ніж вирішити. Нехай пройде якийсь час, і ви побачите, що той годинник або новий тостер вам насправді не потрібні, і аж ніяк не покращать ваше життя так суттєво, як ви собі спочатку подумали. Зачекайте 24 години, перш ніж щось купувати, а якщо бажання не зникає – можливо, ця покупка дійсно важлива. Якщо ви надто імпульсивні, навчіть себе відходити на кількахвилинну прогулянку перед рішенням або робити кілька присідань. Не повірите, але часто цього достатньо, щоб перервати імпульс до швидкої винагороди.
- Перерахуйте витрати на робочий час. Ці джинси коштують 2000 гривень? А скільки це у вашому робочому часі? Скільки годин ви повинні працювати, щоб дозволити собі цей одяг? І чи додаткова пара штанів того варта? Та й загалом, чи не варто в цей день не робити покупок? До слова, ви можете домовитися з собою, що нічого не будете купувати, наприклад, щосереди – це також стратегія руху до більш усвідомленого споживання.