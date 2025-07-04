Но вы сможете сэкономить деньги, зная и применяя несколько психологических стратегий. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет о них подробнее.
Смотрите также Популярный пилот ошеломил своей зарплатой: сколько он получает за час полета
Вот 5 психологических стратегий для экономии денег
Да, вам придется изменить свое потребительское поведение. Но нет, поддавать себя при этом ограничениям вы не должны будете. Для этого надо лишь немного обмануть наш мозг, который любит быстрые вознаграждения, а не долгосрочные цели. И вот как это сделать:
- Дайте своему счету имя. Это не обязательно должно быть Иван или Наталья, но счет с названием "Ежедневные расходы" или "Резерв" вряд ли кого-то мотивирует. Выберите что-то целевое – проще, как "Путешествие в Карпаты", или сложнее, как "На квартиру мечты". Таким образом вы связываете абстрактные сбережения с конкретным образом. Это активирует участки мозга, которые отвечают за эмоции. А именно они стимулируют нас достигать цели.
- Сначала заплатите себе. Многие откладывают по остаточному принципу – вот что в конце месяца недоистратили, то и в копилку. Только вот это обычно немного. Лучше в начале месяца отставлять для себя фиксированную сумму. Так вы также обманываете мозг и делаете сбережения приоритетом.
Вы сможете сэкономить, применяя несколько психологических стратегий / Фото wdnld@vecteezy
- Делайте покупки по списку и в наушниках. Иначе вы будете продолжать покупать в супермаркете больше, чем планировали. Потому что вы устали и спешите, или вас соблазняют специальные предложения, новые товары, звуки и запахи. Вас специально провоцируют на спонтанные покупки – игнорируйте это с четким списком и любимой музыкой.
- Подождите, прежде чем принять решение. Пусть пройдет какое-то время, и вы увидите, что те часы или новый тостер вам на самом деле не нужны, и отнюдь не улучшат вашу жизнь так существенно, как вы себе сначала подумали. Подождите 24 часа, прежде чем что-то покупать, а если желание не исчезает – возможно, эта покупка действительно важна. Если вы слишком импульсивны, научите себя отходить на несколько минут прогулки перед решением или делать несколько приседаний. Не поверите, но часто этого достаточно, чтобы прервать импульс к быстрому вознаграждению.
- Пересчитайте расходы на рабочее время. Эти джинсы стоят 2000 гривен? А сколько это в вашем рабочем времени? Сколько часов вы должны работать, чтобы позволить себе эту одежду? И стоит ли того дополнительная пара брюк? И вообще, не стоит ли в этот день не делать покупок? К слову, вы можете договориться с собой, что ничего не будете покупать, например, каждую среду – это также стратегия движения к более осознанному потреблению.