Неважливо, Овен ви чи Риби – кожному знаку потрібен особливий підхід. Дізнайтеся, який саме, у цьому чоловічому гороскопі.

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Як утримувати форму цілий рік: гороскоп для чоловіків

Овен (21 березня – 19 квітня). Ваша енергія – це ваш найкращий друг у підтримці форми. Біг, кросфіт, бойові мистецтва – вибирайте активності, які підкреслять ваш бойовий дух. А щодо дієти – більше білка і менше червоного м'яса, як би вам не подобався стейк на вечерю.

Ваша енергія – це ваш найкращий друг у підтримці форми. Біг, кросфіт, бойові мистецтва – вибирайте активності, які підкреслять ваш бойовий дух. А щодо дієти – більше білка і менше червоного м'яса, як би вам не подобався стейк на вечерю. Телець (20 квітня – 20 травня). Вам потрібні стабільність і комфорт, навіть у спорті. Обирайте йогу або пілатес – це допоможе зняти стрес і підтримувати гнучкість. Щодо дієти, постарайтеся контролювати свою любов до десертів – іноді достатньо одного шматочка, щоб відчути радість.

Вам потрібні стабільність і комфорт, навіть у спорті. Обирайте йогу або пілатес – це допоможе зняти стрес і підтримувати гнучкість. Щодо дієти, постарайтеся контролювати свою любов до десертів – іноді достатньо одного шматочка, щоб відчути радість. Близнюки (21 травня – 20 червня). Ви завжди на ходу, тому вам потрібні вправи, які не дозволять нудьгувати. Вибирайте інтервальні тренування або танці – вони змусять вас рухатися швидше, ніж ви встигаєте змінити думку. А для підтримки енергії перекушуйте горіхами – вони такі ж різноманітні, як ваш настрій.

Ви завжди на ходу, тому вам потрібні вправи, які не дозволять нудьгувати. Вибирайте інтервальні тренування або танці – вони змусять вас рухатися швидше, ніж ви встигаєте змінити думку. А для підтримки енергії перекушуйте горіхами – вони такі ж різноманітні, як ваш настрій. Рак (21 червня – 22 липня). Вам підійдуть спокійніші активності, які допоможуть залишатися в тонусі й зберігати внутрішній спокій. Плавання або піші прогулянки на свіжому повітрі – саме те, що потрібно. Важливо, щоб у вашій дієті було більше овочів – ваш шлунок вам подякує.

Вам підійдуть спокійніші активності, які допоможуть залишатися в тонусі й зберігати внутрішній спокій. Плавання або піші прогулянки на свіжому повітрі – саме те, що потрібно. Важливо, щоб у вашій дієті було більше овочів – ваш шлунок вам подякує. Лев (23 липня – 22 серпня). Вам потрібно сяяти й на спортивному майданчику. Вибирайте групові заняття, де можна проявити свою лідерську натуру – танцювальні класи або командні види спорту. І не забувайте про вітаміни – з такою активністю ваш організм їх потребує, як лев потребує уваги.

Вам потрібно сяяти й на спортивному майданчику. Вибирайте групові заняття, де можна проявити свою лідерську натуру – танцювальні класи або командні види спорту. І не забувайте про вітаміни – з такою активністю ваш організм їх потребує, як лев потребує уваги. Діва (23 серпня – 22 вересня). Ваш ідеальний спосіб підтримки форми – це дисципліна і регулярність. Вибирайте тренування з чітким планом і результатом, наприклад, силові або фітнес із чіткими цілями. До дієти варто додати більше суперфудів – ви ж завжди прагнете до ідеалу, навіть у харчуванні.

Чоловікам кожного знака Зодіаку потрібен особливий підхід у тренуваннях / Колаж 24 Каналу фото freepik

Терези (23 вересня – 22 жовтня). Вам важливо зберігати баланс у всьому, враховуючи спорт. Вибирайте вправи, які поєднують фізичні та ментальні аспекти, наприклад, йогу або тай чі. Щодо дієти – пам’ятайте, що іноді варто з'їсти щось солодке, щоб зберегти гармонію в душі.

Вам важливо зберігати баланс у всьому, враховуючи спорт. Вибирайте вправи, які поєднують фізичні та ментальні аспекти, наприклад, йогу або тай чі. Щодо дієти – пам’ятайте, що іноді варто з'їсти щось солодке, щоб зберегти гармонію в душі. Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада). Ваша сила – у вашій пристрасті. Вибирайте інтенсивні тренування, які допоможуть вам випустити пар, наприклад, бокс або велосипед. А от щодо дієти – менше гострого, більше води, щоб ваше внутрішнє полум'я не перетворилося на пожежу.

Ваша сила – у вашій пристрасті. Вибирайте інтенсивні тренування, які допоможуть вам випустити пар, наприклад, бокс або велосипед. А от щодо дієти – менше гострого, більше води, щоб ваше внутрішнє полум'я не перетворилося на пожежу. Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Ви завжди в русі, тому вам потрібні вправи, які дозволять досліджувати світ навколо. Обирайте піші прогулянки, велоспорт або й пробіжки в нових місцях – вам потрібні нові враження. І не забувайте про велику кількість вуглеводів – вам потрібно багато енергії для всіх пригод!

Ви завжди в русі, тому вам потрібні вправи, які дозволять досліджувати світ навколо. Обирайте піші прогулянки, велоспорт або й пробіжки в нових місцях – вам потрібні нові враження. І не забувайте про велику кількість вуглеводів – вам потрібно багато енергії для всіх пригод! Козеріг (22 грудня – 19 січня). Вам завжди потрібні чіткі цілі та результати, тож і у спорті також. Вибирайте силові тренування або біг на довгі дистанції – щось, що потребує дисципліни та витривалості. Щодо дієти – білок і зелень стануть вашими найкращими друзями у досягненні фізичних цілей.

Вам завжди потрібні чіткі цілі та результати, тож і у спорті також. Вибирайте силові тренування або біг на довгі дистанції – щось, що потребує дисципліни та витривалості. Щодо дієти – білок і зелень стануть вашими найкращими друзями у досягненні фізичних цілей. Водолій (20 січня – 18 лютого). Вам потрібно щось незвичайне, навіть у спорті. Спробуйте нові види тренувань, такі як танці або водні види спорту – вам потрібна свобода та експерименти. І не забувайте про свіжі соки – вони допоможуть зберегти ваш настрій таким же яскравим, як ваші ідеї.

Вам потрібно щось незвичайне, навіть у спорті. Спробуйте нові види тренувань, такі як танці або водні види спорту – вам потрібна свобода та експерименти. І не забувайте про свіжі соки – вони допоможуть зберегти ваш настрій таким же яскравим, як ваші ідеї. Риби (19 лютого – 20 березня). Вам потрібен спорт, який дозволить розслабитися і поринути в себе. Спробуйте йогу або плавання – ці види активності допоможуть вам знайти внутрішній спокій. Щодо дієти – додайте більше морепродуктів у ваш раціон, і ваша інтуїція ніколи вас не підведе.

Важливо! Тепер, коли ви знаєте, як підтримувати форму протягом року, залишилося тільки діяти – зробіть крок назустріч кращій версії себе вже сьогодні! Та не забувайте, що астрологія наукової доведеності не має, тому не варто покладатися на неї цілком, а краще – на критичне мислення та фахівців із фізичної підготовки.